La geniale iniziativa è stata varata per incentivare le persone a raccogliere i rifiuti più comuni. Ecco dove si svolge e cosa viene offerto al “vincitore”

Il problema dei rifiuti nel mondo è diventato ormai difficile da arginare. Sparsi tra la natura ci sono sempre più materiali nocivi su tutti la plastica (che rappresenta l’80% del totale), così come si evince da un recente rapporto di Legambiente.

A seguire ci sono vetro e ceramica e residui di costruzioni. A seguire carta, gomma, legno, metallo e cartone. Per quanto concerne le spiagge la maggior parte della spazzatura presente è costituita da pezzi di plastica e vetro oltre che da mozziconi di sigarette, polistirolo, buste e cotton fioc.

LEGGI ANCHE >>> Gratta e vinci: migliaia di euro gettati via tra i rifiuti

Raccolta rifiuti all’isola d’Elba: l’allettante premio in palio

Proprio per provare a sensibilizzare le persone su questa tematica, Marco Olmetti chef dell’Osteria Pepenero di Portoferraio sull’isola d’Elba ha deciso di proporre un’iniziativa chiamata “Food for Trash”. Tradotta in italiano non è altro che “spazzatura in cambio di cibo”.

Chi raccoglie più materiali inquinanti durante una passeggiata tra le strade e le spiagge della stupenda isola toscana vince una cena gratuita per due persone con menù degustazione presso il suo ristorante.

La proposta è stata appoggiata e sostenuta da Vetrina Toscana, Unioncamere Toscana e da Toscana plastic free, che vuole cercare di trasmettere a coloro che scelgono la regione come meta per le vacanze ad assumere comportamenti eco-consapevoli.

LEGGI ANCHE >>> Rovistano tra i rifiuti, sapete quanto guadagnano? L’incredibile verità

Per partecipare c’è tempo fino al 31 maggio 2021 e non bisogna fare altro che pubblicare delle foto sul gruppo pubblico “Food for Trash. Passeggia e pulisci” durante la raccolta dei rifiuti e una alla fine con i sacchi pieni e con tanto di specifica inerente il peso totale.

Solo chi avrà dato di più all’ambiente potrà sedersi al tavolo ed assaporare gratuitamente i sapori dell’Isola d’Elba. Una gran bella idea da cui partire per far comprendere alla gente quanto con dei piccoli gesti si può dare una grossa mano.