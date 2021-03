Varato l’ultimo provvedimento in materia economica sui nuovi supporti messi a disposizione dello Stato. Quale regione riceve più aiuti?

Il Nuovo Decreto Sostegni 2021 è stato appena approvato. Presto arriveranno nuovi provvedimenti in materia di contributi economici ai territori, resi necessari dopo la situazione di difficoltà creata dal Covid-19.



Cos’è il nuovo decreto sostegni?

Con il governo Draghi, nasce il nuovo Decreto Sostegni (DL 28 ottobre 2020, n. 137, recante “Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19”, in Gazzetta Ufficiale del 28 ottobre 2020). Si tratta di un decreto economico, con misure di sostegno al reddito ed indennizzi per imprese e commercianti costretti a chiudere o limitare l’attività a causa dei vari DPCM anti Coronavirus.

Il Decreto Sostegni, comprende una visione più ampia degli aiuti, che riguardano tutte le Partite IVA a prescindere dai codici Ateco. Ma quali sono le regioni che ricevono più sostegni? Scopriamolo nel prossimo paragrafo.

Quali regioni hanno beneficiato di più da questo nuovo decreto?

Quali sono le regioni che hanno usufruito maggiormente di questa possibilità economica? Le informazioni ci arrivano dal primo Osservatorio realizzato da Cribis, società del gruppo Crif, che ha incrociato la sua banca dati con i numeri del Registro nazionale degli aiuti di Stato.

I fondi sono stati versati in diverse modalità, rispettando e tenendo conto di sovvenzioni o agevolazioni fiscali e comprendono circa il 22% dei ristori totali pubblici. I soldi stanziati per questo provvedimento, sono circa 103 miliardi, ( di cui il 78% sotto forma di garanzie statali sui prestiti per accedere alla liquidità).

Quale regione ha ricevuto più contributi?

Tornando alla nostra domanda iniziale. Quale regione è stata più fortunata nel ricevere il denaro destinato al bonus? Tra le regioni più sovvenzionate ci sono:

Lazio col 15,3% di aziende

col 15,3% di aziende Molise (16,3%)

(16,3%) Campania (16,7%).

(16,7%). la Basilicata con un 30,7%

con un 30,7% Marche (34,1%)

(34,1%) Friuli-Venezia Giulia il 40%,

il 40%, Valle d’Aosta come regione più “aiutata” con più della metà (il 51,6%).

In cima alla classifica però, parte da capolista la Lombardia con 23,77 miliardi ricevuti.