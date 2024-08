Con questi semplici rimedi naturali le mosche non entreranno più in casa tua!

Le mosche in casa possono essere davvero molto fastidiose, ma grazie ad alcuni rimedi naturali sarà possibile allontanarle

A causa delle alte temperature e degli avanzi di cibo, in casa potrebbero entrare molti insetti, tra cui le mosche, che risultano essere davvero molto fastidiose; per allontanarle però potrebbero bastare alcuni ingredienti naturali.

La prima cosa da fare per evitare di attirare le mosche, è pulire la propria casa con attenzione dal momento che gli insetti sono attratti da ambienti poco puliti e dal cibo. Spesso si ricorre a prodotti chimici che però potrebbero essere dannosi per la salute, quindi sarebbe meglio limitarne l’uso e utilizzare una soluzione green e a basso impatto ambientale.

Potrebbe essere poco noto, ma probabilmente in casa si posseggono già gli ingredienti adatti per allontanare le mosche. Infatti, tra questi vi sono il basilico e l’aceto ma non sono di certo i soli.

Chiaramente, gli ingredienti naturali, ma più in generale il fai da te, è indicato qualora non vi siano infestazioni. In quest’ultimo caso è necessario rivolgersi ad un esperto in materia che valuterà la specifica situazione e come affrontarla.

Troppe mosche in casa? Ecco gli ingredienti naturali da utilizzare per allontanarle

Tra gli ingredienti da adoperare per allontanare le mosche da casa, vi è l’olio di eucalipto che può essere utile anche per tenere lontane le zanzare grazie al forte aroma. Usarlo è facile, infatti, basterà soltanto versare poche gocce in un diffusore insieme a dell’acqua.

E che dire del pepe? Questo è uno di quegli ingredienti che tutti hanno in casa per insaporire le pietanze, ma che può essere usato anche per allontanare gli insetti. Il pepe, infatti, può essere posizionato su porte e finestre, il forte profumo terrà alla larga le mosche.

Un mix molto utile da poter usare è quello composto da aceto e menta; bisognerà mescolare i due ingredienti, lasciarli macerare per sette giorni in un barattolo, poi versare il composto in un recipiente spray e vaporizzare il mix in punti strategici. Durante l’estate poi in tanti hanno sul balcone una pianta di basilico e anche in questo caso, il forte profumo riuscirà a tenere lontane le mosche che proprio non sopportano tale fragranza.

Infine, vi è il mix composto da agrumi e chiodi di garofano. Gli agrumi riusciranno a profumare gli ambienti in modo naturale, mentre i chiodi di garofano risultano essere perfetti per scacciare le mosche. Una delle soluzioni adoperate più di frequente è quella di inserire i chiodi di garofano in fette di limoni oppure di arance, queste andranno poi sistemate in alcuni recipienti e disposti nelle aree maggiormente frequentate dalle mosche.