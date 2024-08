Buoni Fruttiferi Postali, regaliamo 10 mila euro ai figli per i 18 anni: come fare

Se volete far scartare un regalo da 10 mila euro ai vostri figli per i 18 anni dovete investire subito nei Buoni Fruttiferi Postali.

Per pianificare il futuro di figli e nipoti non è mai troppo presto. Già da quando sono piccolissimi bisognerebbe pensare a come tutelarli nel momento in cui le loro esigenze economiche potrebbero diventare piuttosto importanti.

Il compimento dei 18 anni è una tappa importante nella vita di un ragazzo. Si diventa grandi e finalmente i propri sogni si potranno avverare. C’è la patente da prendere, il viaggio con gli amici, lo studio all’estero, tanti desideri che però hanno dei costi rilevanti. Sarebbe bello poter dare ai figli o ai nipoti una piccola stabilità economica per iniziare il nuovo percorso. Fortunatamente è possibile se si è previdenti.

Poste Italiane propone i Buoni dedicati ai minori proprio per costruire un solido futuro ai ragazzi di domani. Sono perfetti per i piccoli risparmiatori perché garantiti da Poste Italiane e alla scadenza l’intestatario recupererà il capitale più gli interessi accumulati. Interessi molto alti per i Buoni dedicati ai minori, il 6% per 17 e 18 anni di possesso. In più i rendimenti godono della tassazione agevolata del 12,50%.

Regalare 10 mila euro per i 18 anni del figlio o del nipote, come fare

I Buoni dedicati ai minori offrono rendimenti fissi e crescenti nel tempo. Vanno da un minimo del 2,50% per un anno e sei mesi di possesso (intestandoli dunque ai un figlio o nipote sedicenne) fino al 6% per 17/18 anni di possesso. Significa che intestando il Buono ad un bambino oggi molto piccolo, il capitale sarà più che raddoppiato al compimento dei 18 anni.

Basterà un investimento di 4 mila euro per fare un regalo da 10.203,33 euro a condizione che il figlio o il nipote lo scarti nel 2042 (se nato nel 2024) oppure nel 2041 (se nato nel 2023). Più grande sarà oggi il bambino/ragazzo più l’investimento dovrà essere alto per arrivare a regalare 10 mila euro. Online sul sito di Poste Italiane si potrà procedere con tutte le simulazioni desiderate, inserendo importo da investire e data di nascita dell’intestatario del Buono Dedicato ai minori.

Una volta trovata la soluzione perfetta (l’investimento minimo parte da 50 euro) basterà recarsi presso un Ufficio Postale ricordando di portare con sé non solo i propri documenti ma anche quelli del minore (carta di identità e codice fiscale). Il Buono potrà così essere sottoscritto sia da un genitore che da un nonno oppure uno zio o amici di famiglia. Siamo convinti che sarà un graditissimo regalo per il compimento dei 18 anni.