Macchie di crema solare sui costumi, il rimedio efficace per toglierle

Volete togliere quelle fastidiose macchie di crema solare dai costumi da bagno ma non sapete come fare. Vi suggeriamo un rimedio da provare.

L’estate è sole, relax, mare e crema solare che rimane sui costumi macchiandoli inevitabilmente. Per fortuna niente di irrimediabile sapendo come agire per far tornare l’indumento come nuovo. Siamo alla fine della stagione e il costume da bagno si deve riporre in perfette condizioni.

Siete tornati dalle vacanze al mare e avete notato macchie sul costume? La colpa può essere della crema solare spalmata sul corpo per proteggere la pelle dai raggi UV. L’importanza di usare una crema ad alta protezione è ormai nota. Impedisce la formazione di macchie inestetiche e riduce il rischio di insorgenza di malattie della pelle.

Bisogna applicarla molto spesso quando si sta esposti al sole e su tutte le parti del corpo, specialmente sul viso. Una volta fatto il bagno, poi, si deve mettere nuovamente perché l’acqua la può togliere o comunque ridurne l’efficacia. C’è chi usa in aggiunta anche l’olio abbronzante per far diventare più velocemente la pelle di un bel colore ambrato Tutti questi prodotti, però, possono macchiare i costumi.

Come togliere le macchie di crema solare e olio abbronzante dai costumi

Chi va al mare spesso perché ha la fortuna di vivere accanto alla costa oppure chi ha passato una o più settimane di vacanze al mare si trova a lavare i costumi con molta superficialità. Una sciacquata sotto l’acqua corrente e via. Può essere utile per togliere il sale dell’acqua marina dai tessuti ma a nulla questo comportamento servirà contro le macchie lasciate da creme solari e oli abbronzanti. Si dovrà avere un’accortezza maggiore per non rovinare i costumi irrimediabilmente.

L’unico modo efficace è strofinare manualmente del sapone di Marsiglia – anche piuttosto energicamente – e acqua tiepida fino a che non si noterà più la chiazza. Qualora le macchie dovessero essere persistente bisognerebbe ripetere il trattamento più volte. Il trucco, dunque, è un semplice lavaggio a mano. Risulta comunque utile pure se non ci dovessero essere macchie di oli e creme.

L’ammollo con detersivo può non essere sufficiente, infatti, per togliere tutte le impurità come i fastidiosi granelli di sabbia capaci di infilarsi ovunque. Prima bisogna strofinare con vigore e passare il costume sotto l’acqua fredda e poi si può procedere con l’ammollo in una bacinella con acqua e del detersivo per minimo venti minuti prima del risciacquo.