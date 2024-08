L’ingrediente segreto per una pulizia della casa incredibile!

Basta con i soliti detergenti che costano caro e nemmeno puliscono a fondo. C’è un ingrediente alleato perfetto per le pulizie in casa.

Macchie che non si tolgono, frigorifero maleodorante, superfici che non brillano, un ingrediente basta per far splendere e profumare la propria abitazione. Vi sveliamo subito di cosa parliamo, dell’argilla.

L’argilla è un ottimo ingrediente naturale utile per le pulizie in casa. Sappiamo che solitamente si usa in cosmetica per esfoliare la pelle o per fare degli impacchi benefici per i capelli. Pochi sanno che se usata per pulire l’argilla permetterà di ottenere il massimo con il minimo sforzo. Un sogno per la maggior parte delle persone dato che le pulizie sono l’ultimo passatempo a cui ci si vorrebbe dedicare.

Ogni giorno si deve dedicare tempo prezioso alla cura della casa perché bisogna tutelare la salute di chi ci abita. Il bagno, la cucina, il pavimento non possono rimanere sporchi a lungo. Altri servizi, invece, si possono fare più sporadicamente come lavare i vetri o pulire il frigorifero. Nel momento in cui si iniziano le pulizie bisogna avere a portata di mano i prodotti migliori per finire presto le incombenze. L’aiuto può arrivare dall’argilla.

Come utilizzare l’argilla per le pulizie in casa

L’argilla deterge, deodora, igienizza, smacchia e lava la frutta e la verdura. Questo complesso minerale ha qualità cosmetiche, curative e risulta perfetto per le pulizie di casa. Si può usare come detergente e deodorante per la cucina. Unito al bicarbonato di sodio sgrasserà il lavello e i fornelli e profumerà le parti se si aggiungeranno 20 gocce di olio essenziale di limone. L’argilla verde, poi, se messa in una ciotola che si inserirà nel frigorifero permetterà di eliminare i cattivi odori dall’elettrodomestico.

In generale, può fungere come deodorante per gli ambienti se unita ad una fragranza di olio essenziale. L’argilla bianca può essere usata per smacchiare i vestiti spolverandola sulla macchia e poi rimuovendola con una spazzola (anche spazzolino andrebbe bene). Se in casa avete, invece, il problema delle formiche l’argilla verde sarà perfetta per bloccare il loro percorso se unita a gocce di olio essenziale di lavanda.

Con l’argilla, inoltre, si lavano e disinfettano la verdura e la frutta grazie all’alto potere antibatterico e igienizzante. Aiuterà anche ad eliminare i pesticidi dalla buccia. Basterà versare un cucchiaio di argilla verde nell’acqua in cui saranno messi in ammollo i frutti o la verdura da pulire. Una volta sciacquati benissimo i prodotti saranno pronti per essere mangiati.