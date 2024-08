Il Bonus trasporti è ancora attivo: tanti destinatari non lo sanno e perdono i soldi

Il Bonus trasporti è attivo anche se formulato in maniera differente da come lo ricordiamo. Vediamo come funziona e chi può ottenerlo.

L’originale Bonus trasporti non è stato confermato nel 2024 ma ci sono misure simili che permetto ancora di risparmiare soldi ai cittadini abituali utilizzatori di mezzi pubblici.

Lo scorso anno studenti e pendolari potevano richiedere il Bonus trasporti dal valore di 60 euro per acquistare un abbonamento ai mezzi pubblici locali, regionali, interregionali. Condizione necessaria un ISEE entro i 20 mila euro. Poi i fondi sono stati esauriti e la misura non è stata prorogata con grande rammarico dei beneficiari. Il mancato rinnovo, però, non significa che la misura sia sparita del tutto. È stata trasformata e inserita in un’altra agevolazione dedicata, però, ad una platea di beneficiari meno ampia.

La buona notizia è che non si dovrà fare domanda per ricevere la somma spettante. Sarà erogata automaticamente ma bisognerà sapere che i soldi ricevuti si possono utilizzare per l’acquisto degli abbonamenti ai trasporti pubblici. Nel 2024, dunque, il Bonus trasporti è stato inglobato dalla Carta Dedicata a te. L’importo della card, infatti, racchiude anche i 60 euro spendibili per risparmiare sul trasporto locale.

Carta Dedicata a te e Bonus trasporti, due in uno

Le famiglie con ISEE entro i 15 mila euro e almeno tre componenti riceveranno da settembre la Carta Dedicata a te. Si tratta di una nuova erogazione della misura che inizialmente prevedeva solo la possibilità di spendere i soldi per acquistare generi alimentari. Poi il suo utilizzo è stato ampliato inglobando non solo il Bonus trasporti ma anche il Bonus carburante.

Nel 2024 il valore della Carta Dedicata a te sarà di 500 euro e parte della somma, come detto, si potrà sfruttare per l’acquisto di abbonamenti ai mezzi pubblici. Nello specifico. il valore del Bonus trasporti sarà pari a 77,20 euro. La platea dei beneficiari è stata ridotta (ISEE da 20 mila a 15 mila) ma l’importo è aumentato (da 60 euro a 77,20 euro). Un’altra differenza con il precedente Bonus trasporti riguarda la domanda.

Prima andava inoltrata tramite apposita piattaforma (e riuscire a prenotare l’agevolazione risultava molto difficile) mentre ora non c’è bisogno di inoltrare alcuna richiesta. La Carta Dedicata a te, infatti, viene erogata automaticamente grazie alla collaborazione tra INPS, Comuni e Poste Italiane. Come detto le prossime erogazioni dovrebbero scattare a settembre, dopo che le liste dei beneficiari arriveranno alle amministrazioni comunali. Potrebbe trattarsi dell’ultima possibilità di approfittare dell’agevolazione. Nel 2025 potrebbe sparire perché il Governo ha bisogno di recuperare risorse per ridurre il debito pubblico.