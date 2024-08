Caldo estivo, come combattere le vene varicose ed evitare seri problemi

Le vene varicose possono peggiorare con il caldo e portare problemi di salute importanti. Vediamo come combatterle efficacemente.

Con le alte temperature il disturbo può peggiorare dato che il caldo provoca la dilatazione dei vasi sanguigni e fa aumentare il sovraccarico venoso mentre la circolazione sanguigna rallenta facendo gonfiare le vene. In estate, dunque, bisogna prestare molta attenzione se si soffre di vene varicose.

Le vene hanno il compito di portare il sangue dai tessuti al cuore. Le vene presenti negli arti inferiori lavorano molto duramente perché devono contrastare la forza di gravità per poter far risalite il sangue verso il cuore. Per compiere l’impresa le pareti delle vene devono essere elastiche a sufficienza in modo tale che il sistema di valvole presenti nelle vene stesse funzionino correttamente. In caso contrario le vene si dilatano e provocano varici o vene varicose.

Solitamente ci si accorge del disturbo per ché si avvertono sintomi quali pesantezza alle gambe, crampi notturni, formicolio o prurito agli arti inferiori. Se non tenute sotto controllo si può andare incontro ad eczemi, arrossamenti cutanei, sanguinamento, ulcerazioni, tromboflebite superficiale. Il caldo peggiora le manifestazioni di insufficienza venosa facendo dilatare i vasi sanguigni. Come combattere il disturbo?

I trucchi per combattere le vene varicose in estate

In estate se si soffre di vene varicose bisognerebbe fare attenzione a non esporre le gambe troppo a lungo al sole. In ogni caso vanno protette con creme ad alta protezione in grado di respingere le radiazioni solari. Vanno evitati, invece, gel rinfrescanti perché il beneficio è temporaneo e causano una disidratazione della pelle essendo a base di alcool. Il vero alleato in estate, poi, è il movimento.

Basta una camminata per rimettere in circolazione il sangue verso l’alto tramite l’attivazione dei muscoli del polpaccio che contraggono le vene e provocano una contropressione perfetta. Il consiglio è di camminare in mattinata o nel tardo pomeriggio evitando le ore più calde. In alternativa è possibile praticare esercizi appositi in casa come roteare le caviglie o stare in piedi sulle punte.

Per contrastare le vene varicose, poi, meglio non fumare e perdere il peso in eccesso. L’alimentazione riveste un ruolo chiave nel controllo del disturbo. Bisogna ridurre il quantitativo di sale, eliminare alcolici e ridurre le tazze di caffè essendo vasodilatatori. Al contrario bisogna bere tanta acqua e mangiare frutta e verdura a sufficienza essendo ricche di antiossidanti. Infine anche l’abbigliamento è importante. Bisogna indossare indumenti comodi, larghi e freschi.