ISEE più basso grazie ai Buoni Fruttiferi Postali: come procedere

Il trucco legale per abbassare il valore ISEE è sottoscrivere dei Buoni Fruttiferi Postali. Approfondiamo questa connessione.

Come può un investimento ridurre il valore dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente che tiene conto dei redditi e del patrimonio di tutti i componenti del nucleo familiare?

All’inizio di ogni anno gli italiani calcolano l’ISEE per ottenere Bonus e agevolazioni. Minore risulterà il valore dell’Indicatore più misure si potranno ottenere. Ecco perché le famiglie cercano dei modi legali per abbassare l’ISEE, gli aiuti economici sono fondamentale per risparmiare ed evitare di svuotare il conto corrente. Nel conteggio concorrono tutti i redditi e il patrimonio del nucleo familiare, minori inclusi.

Quando si compila la Dichiarazione Sostitutiva Unica bisognerà indicare la giacenza media e il saldo del conto corrente, i beni immobiliari di proprietà e i beni mobiliari in possesso nei due anni precedenti alla compilazione. Per il calcolo dell’ISEE 2024 occorrerà inserire redditi e patrimoni del 2022. Al momento tra i beni da dichiarare ci sono anche Titoli di Stato, i Buoni Fruttiferi Postali e ogni altro strumento di risparmio garantito dallo Stato Italiano. A breve, però, tutto cambierà secondo le disposizioni della Legge di Bilancio 2024.

Fuori i Buoni Fruttiferi dal calcolo ISEE

I Buoni Fruttiferi sono lo strumento di risparmio preferito da milioni di italiani. Sono garantiti dallo Stato italiano, flessibili, godono della tassazione agevolata al 12,50%, hanno rendimenti interessanti nonostante il rischio quasi nullo. Piuttosto che lasciare i risparmi facile preda dell’inflazione sul conto corrente, i piccoli risparmiatori decidono di investirli in un Buono Fruttifero.

Saggia decisione soprattutto perché il Governo Meloni ha deciso di aiutare i cittadini togliendo questo prodotto dal calcolo dell’ISEE. La decisione è stata presa con la Legge di Bilancio 2024 ma siamo ancora in attesa del Decreto attuativo che autorizzi l’INPS a modificare il conteggio dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente. Non appena arriverà basterà procedere con una nuova compilazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica per abbassare l’ISEE.

I Buoni Fruttiferi e i Titoli di Stato entro 50 mila euro potranno essere eliminati e ciò significherà ridurre notevolmente il patrimonio del nucleo familiare con conseguente riduzione del valore ISEE. Aumenteranno le possibilità di accedere a Bonus e agevolazioni. Chi è titolare dal 2022 o dagli anni precedenti di un Buono Fruttifero noterà la differenza non appena potrà compilare la nuova DSU. I cittadini che al momento non hanno ancora sottoscritto un Buono ma hanno risparmi fermi sul conto corrente possono andare subito presso un Ufficio Postale in modo tale da abbassare l’ISEE 2026.