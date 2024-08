Investire 3 mila euro nei Buoni Fruttiferi Postali: la decisione più saggia che possiate prendere

Se avete 3 mila euro fermi sul conto corrente potete pensare di investirli nei Buoni Fruttiferi Postali per guadagnare somme inaspettate.

Per non far perdere il potere d’acquisto ai risparmi bisogna investirli ma senza correre il rischio di perdere il capitale. Tra le soluzioni migliori sul mercato ci sono i Buoni Fruttiferi di Poste Italiane.

Milioni di italiani hanno già scelto di sottoscrivere un Buono Fruttifero per tutelare i risparmi e farli crescere nel tempo. Sono garantiti dello Stato italiano e alla scadenza si recupererà sia il capitale che gli interessi accumulati. In più godono della tassazione agevolata del 12,50% e presto usciranno dal calcolo dell’ISEE consentendo l’accesso ad un maggior numero di Bonus e agevolazioni.

Tra i vantaggi dei Buoni la flessibilità potendo richiedere il rimborso in qualsiasi momento e la varietà dei prodotti tra cui scegliere quello perfetto per le proprie esigenze. I Buoni, nello specifico, si differenziano per rendimenti e durata. Più lontana sarà la scadenza maggiori saranno i guadagni. In un caso il capitale potrà anche più che raddoppiare. Approfondiamo proprio i possibili guadagni ipotizzando un investimento di 3 mila euro.

I guadagni investendo 3 mila euro nei Buoni Fruttiferi

Come vantaggio dell’investimento nei Buoni Fruttiferi non abbiamo citato la possibilità di utilizzare il simulatore online accedendo al portale di Poste Italiane per scoprire fin da subito il valore del rimborso del Buono alla scadenza. Basterà inserire l’importo e la durata e il sistema riporterà le varie opzioni a disposizione degli utenti. Ipotizziamo un investimento di 3 mila euro iniziando dalle possibilità offerte nel breve-medio termine.

Il Buono 3×2 delle durata massima di 6 anni con rendimento del 2,25% avrà un valore alla scadenza di 3.374,92 euro. Scegliendo il BFP 4 anni risparmio semplice, invece, si recupereranno 3.387,25 euro mentre il Buono 4 anni Plus avrà un valore di 3.216,39 euro. Maggiore il guadagno a medio-lungo termine. Il Buono 3×4 con rendimento del 2,50% permetterà di recuperare alla scadenza 3.905,34 euro mentre il Buono Ordinario 4.893,54 euro. Il rendimento in quest’ultimo caso è del 2,75% e la durata è di 20 anni.

C’è poi un’altra soluzione di investimento, il Buono dedicato ai minori. Si intesta ad un minorenne (massimo 16 anni) e il rendimento più alto è del 6% per 17 e 18 anni di possesso. Significa che intestandolo ad un bimbo oggi molto piccolo il capitale sarà più che raddoppiato una volta compiuta la maggiore età. I 3 mila euro se investiti per un bambino nato, ad esempio, il 7 marzo 2024 alla scadenza il 7 marzo 2042 saranno diventati 7.652,50 euro.