Tantissimi soldi in più sulla pensione di agosto: controlla il cedolino subito è disponibile

A breve l’INPS pubblicherà il cedolino della pensione di agosto e per alcuni pensionati ci saranno interessanti sorprese.

Ad agosto ci sarà chi riceverà somme superiori rispetto al previsto. La pensione sarà più ricca perché stanno per arrivare i primi rimborsi IRPEF per chi ha inviato la dichiarazione dei redditi tra maggio e giugno.

Come ogni mese i pensionati attendono la pubblicazione del cedolino sul sito dell’INPS per conoscere la cifra che percepiranno. A luglio in tanti hanno ricevuto la quattordicesima, la mensilità aggiuntiva erogata agli over 64 che rispettano determinati limiti reddituali (due volte il trattamento minimo al massimo). I soldi extra sono comodi per pagare bollette insolute, per togliersi qualche sfizio o finanziare la vacanza estiva. Ne potrebbero arrivare altri nel mese di agosto.

L’aumento sarà determinato dall’erogazione del rimborso 730. I conguagli scattano per i pensionati due mesi dopo l’invio della dichiarazione dei redditi. Solo chi ha inviato il modello 730 entro fine maggio o massimo metà giugno potrà sperare di ricevere i soldi già con il rateo di agosto. Qualora non dovessero essere erogati, però, non disperate. Se non sarà ad agosto sarà a settembre. Ricordiamo che i conguagli derivano dalle detrazioni fiscali e che potrebbero essere a credito oppure a debito.

Rimborsi IRPEF e date di pagamento della pensione di agosto

L’accredito del rimborso 730 arriverà ad agosto per i pensionati che hanno presentato la dichiarazione dei rediti entro il 20 giugno. Slitterà a settembre per chi ha provveduto entro il 15 luglio e ad ottobre per chi procederà con l’inoltro entro il 31 agosto. Infine, inviando la dichiarazione entro il termine ultimo ossia il 30 settembre il rimborso arriverà a novembre. Ci vorrà più tempo – mediamente fino a dicembre – per le erogazioni di conguagli di valore superiore a 4 mila euro a causa dei maggiori controlli da parte dell’INPS.

Passiamo ora al pagamento della pensione di agosto. Da calendario ufficiale l’ente della previdenza sociale farà scattare i versamenti da giovedì 1° agosto, primo giorno bancabile del mese. Nelle realtà in cui ancora vige la turnazione per il ritiro della pensione in contanti presso un Ufficio Postale il calendario da rispettare è

giovedì 1° agosto per i cognomi che iniziano dalla A alla C,

venerdì 2 agosto dalla D alla F,

sabato 3 agosto dalla G alla L solo la mattina,

lunedì 5 agosto dalla M alla O,

martedì 6 agosto dalla P alla R,

mercoledì 7 agosto dalla S alla Z.

Il cedolino della pensione dovrebbe essere pubblicato dall’INPS tra il 18 e il 20 luglio.