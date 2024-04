Alto rischio per tutti gli utenti di Whatsapp che rischiano di imbattersi in questa pericolosissima truffa.

Prestate la massima attenzione a questo tentativo di raggiro con cui alcuni malintenzionati tentano di estorcere soldi e ottenere informazioni importanti dal malcapitato di turno. Ecco cosa sta succedendo.

A partire dalle tradizionali telefonate, passando per sms ed e-mail, fino ad arrivare ai social network, sono davvero tanti gli strumenti a nostra disposizione per poter comunicare con chiunque desideriamo e da ogni angolo del pianeta.

Tra i servizi più apprezzati e utilizzati di tutti possiamo inoltre annoverare Whatsapp. Diverse le funzionalità che questa applicazione di messaggistica istantanea mette a disposizione, come ad esempio la possibilità di inviare messaggi audio, testo, ma anche condividere foto, video e tanto altro ancora.

WhatsApp, attenti a questa pericolosissima truffa, alto rischio per tutti: cosa sta succedendo

Ideale per semplificare le modalità di contatto con altre persone, si invita a non abbassare mai la guardia quando si utilizza Whatsapp. Questo perché, proprio per via del suo successo, tale app finisce spesso nel mirino di alcuni malintenzionati. Quest’ultimi, purtroppo, non si fermano mai. Anzi, sembrano essere continuamente all’azione per disseminare delle trappole attraverso le quali far cadere il povero malcapitato di turno.

Proprio per evitare di restare impigliati nella loro rete, si consiglia di prestare la massima attenzione ad un tentativo di raggiro che ha già coinvolto diversi utenti. Quest’ultimi hanno raccontato di aver ricevuto delle chiamate da parte di un numero sconosciuto sul proprio account Whatsapp. In genere lo stesso numero chiama due volte di seguito e, se il destinatario risponde velocemente, riattacca. Grazie a questo stratagemma i truffatori individuano coloro che non si fanno problemi a rispondere a dei numeri sconosciuti che, a loro avviso, sarebbero più facili da truffare. Nel momento in cui una persona risponde alla chiamata o addirittura richiama, quindi, i truffatori non perdono tempo e iniziano a prenderla di mira.

In particolare inviano finte comunicazioni attraverso le quali cercano di ottenere dati sensibili ed informazioni utili a poter sottrarre dei soldi. Ad esempio potrebbero richiedere dei dati finanziari in modo tale da sottrarre dei soldi dal conto della vittima. Onde evitare di cadere in questa trappola si consiglia di accedere alla impostazioni di Whatsapp e attivare la voce “Silenzia le chiamate da numeri sconosciuti” presente nella sezione dedicata alla Privacy. Ma non solo, ricordatevi sempre che mai nessun ente pubblico o istituto bancario vi chiederà delle informazioni tramite sms, mail o applicazioni di messaggistica istantanea. Se vi dovessero giungere richieste di questo genere, pertanto, diffidate.