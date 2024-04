Vuoi stare meglio e avere una vita più serena? Fai questo ogni mattina e non te ne pentirai

Se vuoi stare meglio e stare bene ci sono alcuni meccanismi che sarebbe bene conoscere e che possono essere efficaci.

La vita che molti di noi hanno è davvero frenetica, per questo pensare di prendersi del tempo libero è quasi impossibile. La situazione non può che essere più difficile per chi ha delle responsabilità da gestire, a livello lavorativo e familiare, al punto tale che c’è chi arriva a mettere se stesso in secondo piano come se qusto sia poco importante.

Agire in questo modo fa però male al fisico e e alla mente, per questo sarebbe bene correre ai ripari prima che sia troppo tardi. C’è qualcosa che dovresti fare se davvero vuoi stare meglio sentirti più sereni, difficilmente te ne pentirai.

Ecco cosa devi fare se vuoi stare meglio

Essere in salute non può che essere il desiderio di tutti, anche se molti potrebbero non sapere esattamente cosa fare per riuscire a raggiungere l’obiettivo. Se sei ancora indeciso e anche tu vuoi stare meglio, ti potrà interessare sapere come sia importante avere il più possibile uno stile di vita sano, pur magari in alcuni casi fare qualche strappo alla regola.

E’ però fondamentale, è bene precisarlo, essere il più continui possibili e non mollare al primo problema. Del resto, un consiglio simile lo abbiamo certamente ascoltato più volte ed è valido anche quando ci si mette a dieta, in quel caso non è necessario puntare a una perdita di peso drastica in breve tempo, soprattutto perchè poi si rivela quasi sempre inefficace, molto meglio puntare su pochi passi ma per un periodo più lungo.

Il processo che deve puntare al benessere deve riguardare innanzitutto due momenti fondamentali della giornata, ma che troppo spesso tendiamo a sottovalutare perche presi da troppi impegni e responsabilità, la mattina e la sera. Non trascurare quello che si fa appena svegli, infatti, è determinante per acquisire l’energia necessaria per affrontare tutti le attività quotidiane. Ed è proprio per questo motivo che non si dovrebbe mai trascurare la colazione.

La mattina è cruciale

Poco dopo essersi alzati dal letto si dovrebbe quindi prendere l’abitudine di bere un bicchiere d’acqua. Non è per tutti semplice farlo (c’è chi breve soprattutto ai pasti), ma è consigliabile farlo per reidratare gli organi interni dopo la notte e permettere così che possano funzionare al meglio.

Se si ha il tempo necessario per farlo, ci si dovrebbe esporre per almeno 30-45 minuti alla piena luce del sole nell’arco della prima ora dopo il risveglio. In quel momento si riesce a garantire al corpo la vitamina D, utile per rafforzare il sistema immunitario, ma in una fase in i raggi solari (anche in estate) sono meno potenti.

Si riesce così ad allineare il riposo alle ore di buio e la veglia a quelle di luce. Chi lo fa in modo continuiativo potrà aumentare anche le possibilità d vivere più a lungo, visto che si riduce lo stress ossidativo delle cellule e l’invecchiamento.