Il canale INPS arriva su WhatsApp: come iscriversi e quali funzioni propone

Tutti i cittadini possono accedere al canale WhatsApp dell’INPS e approfittare di un nuovo modo di comunicare e interagire.

L’innovazione tecnologia ha coinvolto anche l’INPS che cerca nuovi modi per comunicare con i cittadini e semplificare procedure e inoltro delle istanze. L’ente ha scelto WhatsApp come partner per raggiungere gli obiettivi prefissati.

L’INPS da qualche anno ha attivato progetti di digitalizzazione che mettono al centro il cittadino per adattarsi al generale contesto di trasformazione digitale e tecnologica dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale. Lo scopo è riuscire a soddisfare le esigenze degli utenti e fornire un’esperienza personalizzata, intuitiva e semplice. L’ente ha introdotto anche l’Intelligenza Artificiale in alcuni processi per una nuova strategia moderna ed efficace.

In questo contesto di crescita tecnologica e di digitalizzazione, l’INPS ha scelto anche di appoggiarsi all’app di messagistica più utilizzata dagli italiani, WhatsApp. Proprio come l’ente della previdenza sociale, anche l’applicazione è cresciuta negli anni per fornire un’esperienza sempre più completa agli utenti. Non si tratta solo di inviare messaggi ma anche foto, video, documenti, di creare community, gestire il business e fare sondaggi. Un’evoluzione che oggi raggiunge un nuovo livello grazie alla collaborazione con l’INPS.

Quali sono i vantaggi del canale WhatsApp dell’INPS aperto a tutti

L’account WhatsApp dedicato alle famiglie, ai lavoratori, alle imprese e a tutti i cittadini è attivo. Lo ha comunicato l’INPS con il messaggio 1406 del 9 aprile 2024. In fase sperimentale il servizio ha accolto solo 78.891 utenti, ora chiunque può iscriversi. Il vantaggio principale è una più rapida comunicazione con l’ente della previdenza sociale nonché la massima conoscenza delle informazioni che quasi quotidianamente vengono fornite.

L’uso di WhatsApp, infatti, rende semplice la diffusione capillare di news tempestive, chiare e fondamentali. Il canale crea una comunicazione unidirezionale con l’ente che pubblicherà contenuti accessibili agli utenti iscritti. Ogni tipologia di contenuto avrà un colore differente per velocizzare la ricerca delle informazioni da parte dei cittadini. Per esempio i temi per le imprese saranno verdi, quelli per la pensione arancioni. Significa che l’utente potrà leggere unicamente le informazioni di proprio interesse.

Si potrà anche reagire al posto tramite le emoji mentre non si potranno inviare risposte o fare domande (c’è un altro canale per questo scopo). Come ci si iscrive al canale? Basterà cliccare sul link di condivisione WhatsApp INPS oppure inquadrare il codice QR presente nel messaggio diffuso o sui poster affissi negli Uffici territoriali INPS all’interno delle sale volte al ricevimento dei cittadini.