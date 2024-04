Cashback, Poste Italiane restituisce i soldi ai suoi clienti: si ricomincia col botto

Sorpresa per i cittadini, torna il cashback di Poste Italiane. Scopriamo come recuperare i soldi spesi sugli acquisti.

Poste Italiane è sempre attenta alle esigenze dei suoi clienti e cerca di sostenere i cittadini in questo periodo di difficoltà economica. Ripropone il cashback per un risparmio sugli acquisti.

Ogni famiglia cerca di risparmiare come può per evitare che l’elevato costo della vita svuoti il conto corrente. Gli aumenti hanno colpito ogni settore e i consumatori hanno l’arduo compito di limitare i danni quando fanno la spesa, ad esempio, o riducendo i consumi. Si tratta di una vera e propria impresa e non sempre il risparmio è possibile. Il mutuo va pagato così come il carburante per poter andare a lavoro per non parlare poi delle tasse e imposte con scadenze durante tutto l’anno.

Insomma la vita è veramente complicata tanto da ridurre se non cancellare le spese extra, quelle per sfizio o per il divertimento. Poste Italiane cerca di venire incontro ai clienti proponendo nuovamente il cashback che permette di risparmiare cifre interessanti. In questo modo si potrà accantonare qualche rinuncia di troppo e ritrovare il sorriso.

Come funziona il nuovo cashback di Poste Italiane

Il cliente di Poste Italiane per ogni acquisto effettuato con le carte PostePay o le carte BancoPoste riceverà un rimborso. Il cashback è concesso anche scegliendo di pagare utilizzando l’App PostePay. Per iniziare ad approfittare dell’occasione di risparmio bisogna aderire all’iniziativa. Si richiede di entrare nel sito ufficiale di Poste Italiane oppure nell’App PostePay o nell’App BancoPosta per poi selezionare la carta o il conto su cui far accreditare il rimborso.

In caso di mancata selezione dello strumento preferito l’accredito sarà predisposto sulla Carta prepagata PostePay oppure sul Conto corrente BancoPosta associato alla carta di debito o credito con cui è stata effettuata la transazione. Lo sconto in cashback del 20% verrà accreditato subito riuscendo a pagare di meno tantissimi prodotti. Ecco che il risparmio sarà assicurato. Gli articoli da comprare sia nei negozi fisici che online sono molti e vari e coinvolgono ogni settore.

La lista completa si può trovare sul sito di Poste Italiane accedendo alla sezione dedicata. Bar, benzinai, negozi di alimentari, ristoranti, risparmiare sugli acquisti sarà veramente semplice. Il pagamento dovrà essere effettuato con carte PostePay o BancoPosta, con carte di debito e prepagate PostePay tramite apposita App presso esercenti convenzionati con Codice PostePay inquadrando il QR Code esposto oppure tramite il link che verrà inviato dall’esercente con l’importo da versare.