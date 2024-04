Le città più belle da visitare a piedi: al primo posto una meraviglia tutta italiana

Stando ad una recente indagine sono queste le città più belle del pianeta da visitare a piedi. Ecco di quali si tratta.

È italiana la città migliore del mondo da poter esplorare senza utilizzare l’auto. Una meta davvero da sogno, che merita di essere visitata almeno una volta nel corso della propria vita.

Il mondo è ricco di bellezze naturali e paesaggi mozzafiato in grado di incantare i suoi visitatori. A dare un tocco in più ad ogni località, inoltre, ci pensano le varie tradizioni, storia e cultura che caratterizzano ogni posto.

Diverse sono le città che meritano di essere visitate almeno una volta nel corso della propria vita. Tra queste ce ne sono alcune che sono considerate perfette per essere esplorate a piedi. Ma di quali si tratta?

Le città più belle da visitare a piedi, al prima posto una meraviglia tutta italiana: incantevole

A fornire una risposta a tal quesito ci ha pensato il sito GuruWalk che ha deciso di stilare la classifica delle cento migliori città del pianeta da poter visitare a piedi. Quest’ultime riguardano passeggiate a tema culturale oppure che vanno a percorrere strade che hanno, ad esempio, ospitato importanti e famosi set cinematografici. Immancabili, ovviamente, i percorsi alla scoperta dei paesaggi e delle bellezze naturali.

Ebbene, stando a questa indagine il Paese più percorribile a piedi è la Spagna che presenta ben 28 città nella top 100. Al primo posto di questa speciale classifica troviamo una meraviglia tutta italiana, ovvero Roma. Tanti sono i turisti che decidono di intraprendere un tour a piede per ammirare il fascino senza tempo della Città Eterna. A partire dal Colosseo fino ad arrivare alla fontana di Trevi, ogni angolo della Capitale è un tripudio di storia e bellezza. Oltre a Roma, ci sono altre città italiane che spiccano nella top 100 delle località da visitare a piedi.

Si tratta di Firenze che si colloca al quinto posto e Venezia al quattordicesimo posto. Ma non solo, troviamo Milano al venticinquesimo posto, Napoli al trentasettesimo posto e Bologna al settantottesimo. Volgendo uno sguardo oltre i confini nazionali, il podio di questa classifica vede Budapest al secondo posto e Barcellona al terzo. Quarto posto per la bellissima Madrid, mentre al quinto posto, come già detto, troviamo l’altrettanto stupenda Firenze. A chiudere la top dieci ci pensano, in ordine di classifica, Lisbona, Praga, Amsterdam, Londra e Porto. Per finire, al centesimo posto, troviamo la città di Colonia, in Germania.