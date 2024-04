Casa, comprarla senza spendere cifre da capogiro è possibile: le località italiane che ti regalano un sogno

Comprare una casa senza spendere cifre da capogiro è possibile. Ecco le località italiane dove il sogno può finalmente diventare realtà.

Ci sono alcuni comuni in Italia in cui gli immobili costano davvero pochissimo, tanto da poter acquistare delle case particolarmente ampie a prezzi davvero vantaggiosi. Ma di quali si tratta? Scopriamolo assieme!

La famiglia e la casa sono i punti di riferimenti per ognuno di noi. Dopo aver trascorso un’intensa giornata alle prese con i vari impegni professionali e personali, d’altronde, non c’è niente di meglio che tornare presso la propria dimora e, possibilmente, staccare la spina in un ambiente all’insegna della tranquillità. Non stupisce pertanto il fatto che siano in tanti a desiderare una casa propria, da poter arredare e abbellire a seconda dei propri gusti personali ed esigenze.

Non sempre, purtroppo, si dispone della liquidità necessaria per realizzare questo sogno. A peggiorare la situazione, inoltre, ci si mettono le eventuale rate dei mutui che spesso possono rivelarsi insostenibili. Da qui il desiderio di molti di acquistare un immobile pur avendo a disposizione un budget ridotto.

Casa, comprarla senza spendere cifre da capogiro è possibile: le località italiane dove il tuo sogno diventa realtà

Un desiderio che per tanti potrebbe finalmente diventare realtà. Questo perché ci sono diversi comuni in Italia dove i prezzi degli immobili si rivelano essere particolarmente vantaggiosi. Ma di quali si tratta? Ad esempio in Calabria, in particolare nei comuni più periferici, il costo medio al metro quadrato è pari a 932 euro.

In base alle ultime stime sul mercato immobiliare, inoltre, ci sono altri comuni in cui il costo è addirittura più basso. Tra queste si annovera Mosso, in Piemonte, per l’esattezza in provincia di Biella. Qui si stima un costo medio pari a 365,86 euro al metro quadrato. Come non citare poi Sagliano Micca, sempre in provincia di Biella, dove il costo medio degli immobili si attesta attorno a 328 euro al metro quadrato. Eccetto alcune località, come Cavaglià e Camburzano, in linea generale si stima che il mercato immobiliare in provincia di Biella sia particolarmente vantaggioso.

Molto interessante anche il prezzo medio degli immobili a Pontecorvo, in provincia di Frosinone, nella regione Lazio. Entrando nei dettagli si stima un costo medio delle case pari a 398,12 euro al metro quadrato. Queste, ovviamente, sono solo delle stime. Se desiderate acquistare una casa senza spendere cifre da capogiro, pertanto, vi consigliamo di fare una piccola ricerca e verificare dove i prezzi sono in linea con il vostro budget.