Afrojack: chi è il DJ che ha rubato il cuore di Elettra Lamborghini, vita privata e guadagni

Forse avrete sentito parlare di Afrojack il DJ che da qualche anno è sposato con la cantante Elettra Lamborghini. Scopriamo chi è.

Quando si parla di musica e di dj è inevitabile fare riferimento ad Afrojack che in questo momento è uno dei più famosi al mondo. Ma negli ultimi tempi è diventato famoso in Italia anche per altre questioni che non hanno nulla a che fare con il suo lavoro e con la sua passione.

AfroJack infatti è il marito di Elettra Lamborghini la famosa ereditiera e cantante, che ha partecipato anche ad una recente edizione del Festival della canzone italiana. Afrojack è un artista che ha conquistato il mondo con la musica house, ma oggi vogliamo scoprire chi è l’uomo che ha rubato il cuore della Lamborghini.

Afrojack: chi è il dj di musica house

Afrojeck è un dj olandese molto famoso a livello internazionale, ma anche in Italia per la relazione coniugale con l’ereditiera e cantante Elettra Lamborghini. Nato a Spijkenisse, nei Paesi Bassi, il 9 settembre 1987, Nick van de Wall, il vero nome di Afrojack, ha mostrato fin da subito una spiccata passione per la musica, tanto che all’età di cinque anni ha iniziato a suonare il pianoforte.

È proprio a questa età che è iniziata la formazione musicale del DJ, che a 11 anni ha scoperto un programma per comporre musica elettronica. Questa scoperta rivoluzionerà completamente il suo modo di pensare alla musica e gli permetterà di iniziare a comporre musica elettronica.

Afrojack arriverà al successo grazie all’aiuto di due DJ olandesi di fama internazionale, Sidney Samson e Laidback Luke, e il brano In Your Face. A partire dal 2007, Nick van de Wall inizia una importante carriera da produttore con collaborazioni mondiali con personaggi del calibro di David Guetta, Fedde Le Grand, Chuckie, etc.

A livello internazionale la svolta avvenne nel 2010 quando realizza con Eva Simons la hit Take over Control. Nel giro di poco tempo questo brano diventerà una delle canzoni più suonate in discoteca.

Grazie a questo successo avrà la possibilità di collaborare con artisti del calibro di Ne-yo e Pitbull ma anche Steve Aoki. Queste collaborazioni hanno il sapore della consacrazione che gli permetterà di dare slancio alla sua vita alla producer e DJ. Ancora oggi Afrojack è uno dei dj più importanti nel campo della musica house.