Vite al limite: il paziente perde molti chili, poi succede quello che nessuno si aspetta

Oggi vi parliamo della triste storia di un paziente che ha partecipato al programma Vite al limite: dopo aver perso peso è morto.

Vite alla Limite è il docu-reality di Real Time e Discovery+ tra i più famosi al mondo. In Italia sono davvero tante le persone che apprezzano questo programma televisivo che parla di persone in sovrappeso, che spesso riescono con la tenacia e la determinazione a svoltare completamente le loro esistenze.

Purtroppo, però, non sempre le storie raccontate in questo docu-reality sono al lieto fine. In alcuni casi, infatti, pazienti non riescono a perdere peso, nonostante gli sforzi e la buona volontà. Spesso i loro rapporto con il cibo è tossico e gli impedisce di seguire la dieta che gli viene consegnata dal dottor Nowzaradan.

La storia che vi raccontiamo oggi è quella di un paziente assistito dal team del dottor Nowzaradan che è riuscito a perdere molti chili e a dimagrire, tuttavia, dopo poco tempo, è morto.

Vite al limite: dopo aver perso peso qualcosa va storto

Quando i pazienti in sovrappeso si rivolgono alla dott Nowzaradan lo fanno non solo per migliorare la loro condizione fisica, ma soprattutto per iniziare una nuova vita. In molti casi infatti il sovrappeso è tale da sfociare in un’invalidità che impedisce alle persone di svolgere anche le più semplici attività di vita quotidiana.

Larry è uno dei pazienti che si è rivolto al team del dottor Nowzaradan ottenendo ottimi risultati in termini di dimagrimento… La sua determinazione e la voglia di svoltare completamente la sua esistenza hanno prevalso sul contorto rapporto con il cibo.

Così facendo, Larry è riuscito a dimagrire e a perdere molti chili dopo aver ottenuto il consenso per essere sottoposto all’intervento di chirurgia per il bypass gastrico. Le cose sono andate per il meglio con il dimagrimento da parte del paziente, ma poi qualcosa è andato storto perché in seguito ad un malore Larry Mayers Jr è morto.

Dopo essere riuscito a dimagrire perdendo addirittura fino a 180 kg, sembrava finalmente che potesse prendere in mano la sua vita e iniziare a viverla davvero. Ma le cose sono cambiate nuovamente in peggio sino ad arrivare alla morte.

Il quarantanovenne purtroppo è morto nella sua casa di Huston in seguito ad un infarto. A comunicare la triste notizia si è pensato il cugino dell’uomo Todd Darrell che ha diffuso un comunicato via social.