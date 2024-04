Truffe romantiche: uomini e donne nella trappola delle chat ma nessuno denuncia per vergogna

Non sono poche le persone che sono vittime di truffe romantiche, ma spesso la vergogna le porta a non denunciare.

Tanti desiderano trovare il grande amore che possa rendere più bella la loro vita e porre fine a quello stato di solitudine che può rendere più tristi le giornate. In casi simili non è certamente ideale accontentarsi solo perché si è stanchi di quella situazione, ma non è così semplice essere forti e accettare il corteggiamento solo di chi davvero ci fa stare bene.

Troppo spesso, però, la volontà di avere qualcuno al nostro fianco può spingerci a essere colpiti in modo favorevole da chi in realtà ha tutt’atro interesse, addirittura tutt’altro che lecito. Questo è l’iniizo di quelle che vengono definite truffe romantiche, ancora troppo diffuse nel nostro Paese.

Truffe romantiche: un fenomeno ancora troppo diffuso

Ascoltando i Tg nell’ultimo periodo appare evidente come le truffe romantiche siano un fenomeno davvero diffusissimo nel nostro Paese, complice anche il desiderio di molti di trovare qualcuno che possa darle l’amore che cercano da tempo. E’ un errore pensare che questo possa coinvolgere solo le donne, ritenute ingenue, non mancano episodi che vedono tra i malcapitati anche gli uomini.

Il bisogno di sentirsi compresi, specie se si è stati delusi in passato e si pensa di non portersi più innamorare, paradossalmente porta a credere alle belle parole che la persona con cui si entra in contatto può dire. Non si deve infatti pensare che chi ne è vittima sia stupido o avventato, anzi.

Avere il coraggio di uscire allo scoperto e parlarne apertamente non è semplice, ancora meno decidere di denunciare, come se ci si sentisse in colpa per quanto accaduto. Anzi, la vergogna diventa ancora più forte quando si è arrivati a offrire somme anche piuttosto ingenti alla persona che si pensava si era innamorata di noi. Solo all’ultimo quando gli artefici delle truffe romantiche raggiungono l’obiettivo si capisce l’errore commesso, ma nel frattempo l’artefice ha fatto perdere le sue tracce.

Come proteggersi dai rischi

Prestare la massima attenzione se si viene contattati da qualcuno che non si conosce e che si dimostra stranamente interessato è fondamentale, già in questo modo si riduce almeno in parte il rischio di essere vittime di truffe romantiche. Questo non è però sufficiente per sentirsi in salvo.

E’ innanzitutto fondamentale evitare di diffondere informazioni personali, anche se sono quelle che solitamente si danno a chi ci sta corteggiando. Il riferimento non è solo al numero di telefono, ma anche all’indirizzo e, soprattutto ai dati bancari. Occhio inoltre al tipo di foto che si decide di inviare, mai farlo con nudi o immagini della nostra intimità, che possono poi essere diffuse senza il nostro consenso.

Particolarmente utile può essere, ad esempio, fare una ricerca su Google Lens delle foto di questa persona, per scoprire se si tratta di un profilo falso. Non si dovrebbe inoltre dimenticare di aumentare il livello di sicurezza del proprio profilo, non solo attraverso l’autenticazione a due fattoir, ma anche puntando su password complesse e con l’installazione di un buon antivirus.