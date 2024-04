Perdere peso: è questo l’errore che non bisogna mai commettere eppure lo fanno tutti

La psicosi generale se cosi si può dire, riguarda la volontà assoluta di perdere peso. Non sempre però si agisce nel modo giusto.

Perdere peso al giorno d’oggi rappresenta una delle sfide che riguarda più che mai da vicino milioni e milioni di persone in ogni parte del mondo. Nella maggior parte dei casi, stando a quanto rivelano gli stessi esperti del settore, il tutto riguarda esclusivamente una operazione atta a migliorare esclusivamente il proprio aspetto estetico, spinti più che mai dalla ricerca spasmodica della forma perfetta. In altri casi, poi, per fortuna, verrebbe da dire, ci si lega all’idea di migliorare la propria condizione fisica per motivi riguardanti più che mai da vicino la stessa salute.

Considerate le premesse, c’è da dire che in genere, il singolo individuo si lascia attrarre, a volte anche troppo, da specifiche metodologie, messe in circolazione da fantomatici esperti, che garantiscono il dimagrimento senza però tenere sempre conto dello stesso impatto che tale pratica potrebbe avere sulla salute del soggetto in questione. Numerosi, in questo senso, sono gli esperti che negli anni hanno provato a indicare quella che è la vera strada giusta verso la perdita di peso e a condannare specifiche abitudini che invece non possono di certo dirsi salutari.

Perdere peso: i consigli degli esperti per evitare di commettere errori pericolosissimi

In molti casi, per esempio, succede che singoli soggetti rispettino una rigorosa dieta per provare a perdere peso, senza però ottenere grandi risultati. A tal proposito, l’esperto Ashleigh Tosh, di Goal Plans ha cosi sintetizzato: “Quando segui una dieta e ti alleni regolarmente ma non riesci ancora a vedere i risultati desiderati, può essere un segno che stai commettendo piccoli errori che stanno ostacolando i tuoi progressi”. Tra gli errori più comuni riscontrati, si trova per esempio quello di enfatizzare forse troppo l’immagine del numero che contraddistingue il proprio peso, e di conseguenza lo stesso rapporto con la bilancia nel momento in cui si effettuano i vari controlli.

Un altro errore commesso di frequente è quello che porta i soggetti a saltare pasti, convinti più che mai di stare facendo qualcosa di positivo per il proprio corpo. Successivamente, però, tali atteggiamenti portano a una successiva alimentazione sballata e spropositata, con i risultati sperati che chiaramente tendono a non manifestarsi. Le diete descritte come drastiche, infatti possono pesantemente modificare il metabolismo, con risultati futuri del tutto inaspettati.

Considerando quelle che possono essere descritte come abitudini sbagliate ci si può trovare nella situazione di provare a eliminare i carboidrati, atteggiamento, questo, sbagliatissimo considerato l’apporto in termini di fibre che tali alimenti possono offrire. Altro elemento da considerare è quello di dosare nel modo migliore l’apporto di acqua, per non rischiare di confondere la disidratazione con la fame. Il giusto equilibrio, in questo caso rappresenta sicuramente la pratica migliore da adottare.