Meloni e Giambruno: si è riaccesa la fiamma dell’amore? I segnali che fanno pensare

Secondo alcune recenti indiscrezioni pare che tra la Meloni e Giambruno si sia riaccesa la fiamma dell’amore.

Ricorderete sicuramente che qualche mese fa il presidente del Consiglio Giorgio Meloni aveva annunciato la fine della sua relazione con il giornalista Andrea Giambruno. Ma negli scorsi giorni il settimanale Chi ha pubblicato alcune foto che ritraggono insieme i due ex.

Giorgio Meloni e Andrea Giambruno hanno una figlia in comune quindi, come è prevedibile, per il bene della loro piccola si incontrano spesso. Ma le foto da scattate dal settimanale Chi lasciano più di qualche dubbio sulla possibilità che il loro incontro fosse una formalità, coerente con i loro ruolo dei genitori, o qualcosa di più.

Meloni e Giambruno: cosa bolle in pentola?

Il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha trascorso le vacanze di Pasqua in famiglia dalla sorella Arianna. In questa occasione, si è incontrato anche con il suo ex compagno, nonché padre della piccola Ginevra, Andrea Giambruno.

Questa apertura sarà sicuramente il segno di un clima disteso che gli ha permesso di trascorrere queste giornate di festa tutti insieme. Ma c’è chi vorrebbe vederci qualcosa in più, come una riappacificazione tra i due.

Il giornalista e la Premier hanno interrotto la loro lunga relazione in seguito ad una serie di vicende, che sono poi culminate nei filmati mandati in onda da Striscia la Notizia, nei quali si vede Giambruno, in un fuori onda, avere atteggiamenti poco consoni al suo ruolo.

Il buon Andrea, durante i fuori onda del suo programma di informazione, aveva l’abitudine di fare battutine maliziose nei confronti delle sue collaboratrici o colleghe. Questa situazione ha messo molto in imbarazzo la Premier che è dovuta intervenire per chiarire di non essere più legata sentimentalmente al giornalista.

Successivamente, l’ex compagno della Presidente del Consiglio ha rassegnato le dimissioni allontanandosi dal suo ruolo di giornalista.

Ma le foto degli ultimi giorni hanno suscitato non poca curiosità perché pare che Giambruno sia stato invitato nella casa di Arianna Meloni, la sorella del leader di Fratelli d’Italia, per trascorrere le vacanze di Pasqua tutti insieme. È stato compito di Arianna organizzare il pranzo di Pasqua 2024 nell’appartamento dove vive con il compagno, il Ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida. Al pranzo di Pasqua non poteva mancare la mamma di Giorgia e Arianna, Anna Paratone.

Insomma una vera Pasqua in famiglia all’insegna della serenità, tuttavia c’è qualcuno che si interroga sul rapporto tra i due ex: cosa bolle in pentola?