A quanto ammontano i compensi settimanali dei naufraghi de L’Isola dei famosi? Cifre da far girare la testa!

Tra i reality più apprezzati e seguiti, sono in molti a chiedersi a quanto ammontino i compensi settimanali dei concorrenti de L’Isola dei famosi. Ecco quali sono le ultime indiscrezioni trapelate in merito.

Ogniqualvolta decidiamo di guardare la televisione abbiamo davvero l’imbarazzo della scelta. A partire dagli eventi sportivi e i telegiornali fino ad arrivare alle soap opera, sono tantissimi i programmi tra cui poter scegliere e assecondare i propri gusti. Tra i generi che maggiormente sono riusciti a farsi largo nel corso degli ultimi anni non possiamo non annoverare i reality show. Diversi, d’altronde, sono i volti, noti e non, che puntualmente decidono di mettersi in gioco grazie a trasmissioni di questo tipo.

La soluzione perfetta per cui spera di farsi conoscere e apprezzare dal pubblico in tutte le sue sfaccettature. Ne è un esempio lampante L’Isola dei famosi che fin dal suo esordio attira l’attenzione di un’ampia fetta di pubblico, curioso di vedere come si comportano i naufraghi che devono essere bravi a sopravvivere su un’isola deserta senza poter beneficiare di alcun tipo di comfort.

L’Isola dei Famosi, quanto guadagnano i concorrenti, cifre da far girare la testa: inaspettato

Un interesse che si riversa anche sull’edizione in corso de L’Isola dei Famosi, la cui prima puntata è andata in onda lo scorso 8 aprile, portando con sé importanti novità. Innanzitutto abbiamo assistito ad un cambio di conduzione, con Vladimir Luxuria che ha preso il posto di Ilary Blasi. Dario Maltese e Sonia Bruganelli sono gli opinionisti, mentre Elenoire Casalegno ricopre il ruolo di inviata in Honduras.

A mandare avanti la baracca, ovviamente, sono i naufraghi che hanno deciso di mettersi in gioco. Ma quanto percepiscono i concorrenti che partecipano a questo famoso reality? Ebbene, come accade quasi sempre quando si tratti di volti del piccolo schermo, non sono disponibili dati certi in merito. Stando alle varie indiscrezioni che circolano in rete, comunque, sembra che i compensi differiscano a seconda dei giorni di permanenza sull’isola. Ma non solo, sembra che i concorrenti non percepiscano tutti gli stessi guadagni. Quest’ultimi, a quanto pare, risultano differenti in base alla popolarità del personaggio. Ne consegue che più un naufrago è famoso, maggiore sarà il compenso.

Entrando nei dettagli, sempre tenendo conto delle varie indiscrezioni che circolano sul web, si presume che i naufraghi de L’Isola dei famosi possano portare a casa un cachet con un importo che va dai 5 ai 10 mila euro a settimana. A questi compensi bisogna aggiungere il montepremi finale che si porterà a casa il vincitore del reality. Il valore del montepremi, ricordiamo, dovrebbe essere pari a 100 mila euro. Di questi la metà, ovvero 50 mila euro, verrà devoluta in beneficenza. Come già detto, ma è sempre opportuno sottolineare, si tratta solo di ipotesi. Non è dato sapere con certezza quanto guadagnino i concorrenti de L’Isola dei famosi.