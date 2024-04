Essere felici non è un’utopia. Grazie ad alcuni piccoli trucchi, infatti, è possibile dare una svolta alla propria vita e vivere all’insegna della serenità.

Inutile negarlo, tutti quanti siamo alla perenne ricerca della massima felicità e di una vita gioiosa. Ma è davvero possibile raggiungere questo ambizioso obiettivo? Secondo diversi psicologi sì! Ecco come fare.

“Le persone più felici non sono necessariamente coloro che hanno il meglio di tutto, ma coloro che traggono il meglio da ciò che hanno“, sosteneva Khalil Gibran. Effettivamente non si può definire in senso assoluto il concetto di felicità. Ovviamente non si può negare come le persone economicamente più ricche siano più propense a vivere con una certa serenità.

Tuttavia non si può pensare che il denaro possa essere garanzia di felicità. Quest’ultima, infatti, dipende da vari fattori e proprio per questo motivo si rivela essere un’emozione che può essere provata da tutti, a prescindere da quanti soldi si abbiano nel portafoglio.

Felicità, vivere sereni è possibile, i trucchi per dare una svolta alla propria esistenza: non lo immaginereste mai

Secondo diversi psicologi ci sono alcuni trucchi che possono aiutare a vivere all’insegna della serenità. Piccole azioni che tutti noi possiamo mettere in pratica e che, a quanto pare, ci aiuterebbero ad essere felici. Ma di quali si tratta?

Ebbene, gli scienziati consigliano di trascorrere almeno venti minuti al giorno all’aria aperta. Un semplice gesto che aiuterebbe a migliorare il proprio stato d’animo, ma anche la memoria. È importante, inoltre, svolgere regolarmente dell’attività fisica e trascorrere del tempo in compagnia di persone felici. La felicità, a quanto pare, è contagiosa. Basti pensare che alcuni ricercatori hanno rivelato che quando una persona è felice, un amico che vive vicino ha il 25% di probabilità in più di esserlo a sua volta. Proprio per questo motivo gli esperti consigliano di cercare di coltivare delle relazioni sociali forti.

A tal fine potreste decidere di fare del volontariato e aiutare le persone che hanno bisogno di sostegno. Tentate di individuare i vostri punti di forza e sfruttateli. Soprattutto date un senso alla vostra vita e impegnatevi ad essere felici. Dovete essere aperti al cambiamento e, se necessario, uscire dalla solita routine quotidiana. Cimentatevi in qualcosa di nuovo, come ad esempio fare un bel viaggio oppure frequentare un corso. Ogni occasione può rivelarsi giusta per apprendere qualcosa e soprattutto intraprendere concretamente la via verso la felicità.