Prestate la massima attenzione a questi messaggi che vi arrivano su WhatsApp: la trappola, purtroppo, è sempre dietro l’angolo!

Sono diversi gli utenti che hanno segnalato di aver ricevuto sulla nota applicazione di messaggistica istantanea dei messaggi inviati da alcuni malintenzionati. Ecco cosa sta succedendo.

A partire dalle mail e i social, passando per le telefonate e gli sms, fino ad arrivare alle applicazioni di messaggistica istantanea, sono diversi i modi attraverso cui poter comunicare con chiunque desideriamo e in qualsiasi momento della giornata. In grado di semplificare diverse operazioni quotidiane, si invita sempre e comunque a non abbassare mai la guardia.

Questo perché c’è il rischio di cadere in qualche trappola disseminata da alcuni malintenzionati. Ne sono un esempio lampante i vari tentativi di raggiro che vengono attuati attraverso l’invio di messaggi finti su Whatsapp.

WhatsApp, attenti a questi messaggi, la trappola è dietro l’angolo: ennesimo tentativo di truffa

Nonostante il periodo storico non di certo idilliaco in cui ci ritroviamo a vivere, i malintenzionati non si fermano mai. Sono, purtroppo, sempre all’opera, pronti a fare cadere nella loro rete il malcapitato di turno. Proprio in tale ambito vi invitiamo a prestare attenzione ad un tentativo di raggiro che ha già visto coinvolti diversi utenti. Ma di cosa si tratta?

Ebbene, in molti hanno lamentato il fatto di aver ricevuto su WhatsApp dei finti messaggi da parte di mittenti con numeri internazionali. Molti di questi arrivano, ad esempio, dal Sudafrica, così come è possibile evincere dal prefisso internazionale che è +27. Altri invece provengono dalle Filippine che hanno come il prefisso +63. Attraverso tali messaggi i truffatori cercano di avviare una conversazione inviando, anche solo semplicemente, un saluto in lingua italiana. Poco dopo provvedono ad inviare delle offerte di lavoro all’apparenza vantaggiose, con tanto di flessibilità oraria e retribuzioni particolarmente elevate. Proposte allettanti che rischiano di far cadere in molti nella trappola.

I destinatari del messaggio, infatti, potrebbero decidere di rispondere e fornire alcuni dati importanti, come informazioni personali e dati finanziari. Una volta in possesso di questi elementi, i malintenzionati possono agire indisturbati ed estorcere ingenti somme di denaro al malcapitato di turno. Nel caso in cui riceviate dei messaggi su Whatsapp o tramite sms da parte di numeri sconosciuti, pertanto, evitate assolutamente di rispondere. Soprattutto ricordatevi di non inviare mai dati sensibili e le vostre coordinate bancarie. In caso contrario rischiate di incorrere in seri guai.