Truffa del pacco: la mail con la falsa notifica che fa impazzire gli italiani – FOTO

Una situazione davvero sgradevole. La truffa corre sul web. Il finto pacco postale da consegnare e la mail che fa impazzire tutti.

Una delle immagini forse più rappresentative del nostro tempo, lo schermo di un computer, di uno smartphone o anche del tanto amato tablet. Tutto, di questi tempi si svolge infatti perennemente connessi alla rete, per svolgere praticamente qualsiasi cosa è possibile eseguire direttamente attraverso il web. Di conseguenza, lo stesso terreno virtuale in qualche modo si fa più che mai difficile da percorrere. I rischi sono sempre più frequenti e in molti casi c’è bisogno di molto auto controllo per non rischiare di cadere nella rete dei truffatori seriali.

Da sempre, gli utenti, vivono in rete il perenne timore di essere truffati da questa o quell’altra situazione di natura non proprio amichevole. In passato a seminare il panico erano le false comunicazioni con premi da ritirare, in parte ancora presenti ai nostri giorni. Una comunicazione dai toni accattivanti, veicolata attraverso mail, sms o messaggio social che annunciava la vincita di un premio. Un link sul quale cliccare e le spese di spedizione dell’omaggio da pagare. Risultato, conto corrente della vittima violato e successivamente prosciugato.

Truffa del pacco: il testo della mail che sta terrorizzando gli italiani

Oggi, la situazione non è di certo cambiata, anzi per certi versi si può dire addirittura peggiorata, con le pratiche truffaldine già esistenti da anni che nel frattempo si sono letteralmente evolute per risultare sempre più letali per le vittime del caso. Una di queste è di sicuro quella che riguarda la falsa comunicazione del pacco postale che non riesce a essere consegnato al legittimo destinatario. Proprio in questi giorni questo tipo di raggiro è tornato a colpire prepotentemente gli utenti, con numerosissime vittime già pesantemente truffate. Tutto avviene in pochissimi minuti. Una falsa comunicazione con un codice relativo a una consegna postale sospesa.

Tutto molto semplice, purtroppo. Un pacco da ritirare con relativo codice di tracciamento. L’utente che ovviamente teme di avere a che fare con una regolarissima consegna da ricevere e il danno è compiuto. Il rischio per gli utenti caduti in trappola è quello di ritrovarsi con il conto corrente svuotato. La richiesta di nuova impostazione della spedizione comporta ovviamente il pagamento di una commissione e quindi l’ulteriore richiesta di una carta di credito o bancomat. A quel punto, la truffa, purtroppo, risulterà essere pienamente compiuta.