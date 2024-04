Oroscopo, chi trova un amico non trova sempre un tesoro: i segni più tossici dello zodiaco

Non sempre, purtroppo, chi trova un amico trova un tesoro. Anzi, ci sono alcune persone che possono rendere la propria vita un vero e proprio inferno.

In base all’Oroscopo ci sono alcuni segni in particolare da cui sarebbe meglio diffidare, questo perché in fatto di amicizia possono risultare davvero molto tossici. Ma di quali si tratta? Scopriamolo assieme!

“Non camminare dietro a me, potrei non condurti. Non camminarmi davanti, potrei non seguirti. Cammina soltanto accanto a me e sii mio amico”, sosteneva Albert Camus. Come l’amore, anche l’amicizia si rivela essere un sentimento molto forte ed importante nella vita di ognuno di noi.

Per questo è fondamentale cercare di instaurare dei rapporti sani e duraturi con persone speciali, con cui condividere successi e fallimenti. Non sempre, purtroppo, questo è possibile. Prima o poi, infatti, può capitare a tutti di imbattersi in soggetti particolarmente tossici, in grado di peggiorare la nostra vita.

Oroscopo, chi trova un amico non trova sempre un tesoro, i segni più tossici di tutti: ecco di quali si tratta

I rapporti di amicizia, come ben sappiamo, non sono tutti uguali. Per questo è fondamentale riconoscere i legami veri e solidi, all’insegna della lealtà e della fiducia. In tale ambito potrebbero giungere in aiuto stelle e pianeti.

Stando all’Oroscopo, infatti, ci sono alcuni segni in particolare che nei rapporti di amicizia tendono ad essere molto tossici. Entrando nei dettagli, tra coloro che hanno una certa abilità nel rovinare la vita degli amici si annoverano:

Cancro . Segno molto sensibile, in genere le persone del Cancro sono degli ottimi amici. La situazione cambia nel momento in cui hanno bisogno di un favore. In quest’ultimo caso, infatti, possono rivelarsi degli abili manipolatori e gran approfittatori pur di ottenere ciò che desiderano.

. Segno molto sensibile, in genere le persone del Cancro sono degli ottimi amici. La situazione cambia nel momento in cui hanno bisogno di un favore. In quest’ultimo caso, infatti, possono rivelarsi degli abili manipolatori e gran approfittatori pur di ottenere ciò che desiderano. Vergine . Perfezionisti per natura, tendono a criticare costantemente l’operato altrui e a dire vere e proprie malignità alle spalle. Non esitano a sminuire i risultati ottenuti dagli amici e spesso possono rivelarsi molto ipocriti e falsi.

. Perfezionisti per natura, tendono a criticare costantemente l’operato altrui e a dire vere e proprie malignità alle spalle. Non esitano a sminuire i risultati ottenuti dagli amici e spesso possono rivelarsi molto ipocriti e falsi. Scorpione. Generosi e leali, coloro che appartengono a questo segno possono essere molto esigenti. Ma non solo, pretendono il massimo rispetto e odiano i tradimenti. Se qualche amico dovesse commettere un errore del genere, la persona dello Scorpione non esiterà a vendicarsi.

Cancro, Vergine e Scorpione sono quindi i segni più tossici in amicizia. Questo, ovviamente, non vuol dire che tutti coloro appartenenti ai segni poc’anzi citati non siano dei buoni amici. L’Oroscopo, d’altronde, non si basa su dati scientifici inconfutabili. Il consiglio, pertanto, è di conoscere bene una persona e capire se possa essere davvero un buon amico, a prescindere da quanto sostengano le stelle.