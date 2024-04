L’Isola dei Famosi, quanto guadagna Vladimir Luxuria: nove su dieci sbaglieranno risposta

Quanto guadagna Vladimir Luxuria per condurre L’Isola dei Famosi? Svelate le cifre che, molto probabilmente, non vi aspettate.

Finita di recente al centro dell’attenzione per aver preso il posto di Ilary Blasi al timone de L’Isola dei Famosi, sono in molti a chiedersi a quanto ammonti il cachet della conduttrice. Ecco quali sono le informazioni al momento disponibili.

A partire dagli eventi sportivi e notiziari fino ad arrivare ai game show e alle soap opera, sono moltissime le trasmissioni tra cui poter scegliere ogniqualvolta accendiamo la televisione. Tra i generi più apprezzati citiamo indubbiamente i reality show. Tanti sono i volti, noti e non, che nel corso degli ultimi anni hanno deciso di mettersi in gioco grazie a programmi di questo tipo.

Il format perfetto per chi vuole farsi conoscere dal pubblico a casa in tutte le sue sfaccettature. Ne è un chiaro esempio L’Isola dei famosi che, fin dal suo debutto, riesce a tenere incollati allo schermo tantissimi telespettatori. Quest’ultimi sono curiosi di vedere come si comportano i concorrenti che devono sopravvivere su un’isola deserta senza poter usufruire di alcun genere di comodità.

L’Isola dei Famosi, quanto guadagna Vladimir Luxuria, le cifre che, forse, non ti aspetti: da capogiro

Lo scorso 8 aprile 2024 è andata in onda la prima puntata de L’Isola dei Famosi con al timone Vladimir Luxuria. Al suo fianco gli opinionisti Dario Maltese e Sonia Bruganelli, mentre Elenoire Casalegno veste i panni di inviata in Honduras.

Dopo aver vissuto l’esperienza di naufraga ed opinionista, quindi, Vladimir Luxuria è diventata la conduttrice del noto reality. Ma quanto percepisce per svolgere tale incarico? Ebbene, come sovente accade quando si tratta di volti noti del piccolo schermo, non è dato sapere con certezza a quanto ammontino i relativi compensi. Diverse, comunque, sono le indiscrezioni in merito. In particolare, stando a quanto si evince da varie indiscrezioni trapelate in rete, l’ex parlamentare potrebbe portare a casa un cachet pari a circa 300 mila euro per l’intera edizione.

Si tratterebbe dello stesso compenso che, si presume, sia stato corrisposto in passato anche ad Ilary Blasi. Come già detto, ma è bene sottolineare, si tratta solo di ipotesi. Non è dato sapere, infatti, quanto abbia percepito Ilary Blasi per condurre L’Isola dei Famosi. Allo stesso modo non sono disponibili informazioni certe in merito al compenso che verrà corrisposto a Vladimir Luxuria per essere al timone del reality.