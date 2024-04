Il prosciutto cotto in vaschetta è buono come quello fresco? Il dettaglio che fa la differenza

Non tutti amano cucinare, per questo il prosciutto cotto in vaschetta a volte può essere una buona soluzione. Ma è davvero nutriente o è meglio quello fresco?

È capitato certamente a tutti, e magari più di una volta, di arrivare a sera stanchi e avere poca voglia di cucinare, per questo si può decidere di ripiegare su qualcosa di pronto o che non richiede la necessità di stare per ore ai fornelli. Chi ha poco tempo da trascorrere a tavola potrebbe quindi apprezzare che si può tenere in casa per essere utilizzato in caso di necessità, come il prosciutto cotto in vaschetta.

Si tratta di una soluzione ideale anche per i più piccoli, che difficilmente lo rifiutano anche solo se hanno la necessità di fare uno spuntino a merenda. Molti, però, temono possa non essere al livello di quello fresco, ma è davvero così o è solo un luogo comune.

Il prosciutto cotto in vaschetta è meno nutriente?

Non tutti hanno la possibilità di recarsi ogni giorno a fare la spesa per ovvi impegni di lavoro e di famiglia, per questo è inevitabile fare la scorta così da avere qualcosa a disposizione da usare in caso di bisogno. I salumi freschi possono quindi essere l’ideale, ma se non si riesce ad acquistarlo tanti preferiscono utilizzare il prosciutto cotto in vaschetta (come per gli altri affettati).

Si tratta di una scelta nutriente o che non sarebbe bene fare troppo spesso? La risposta non è univoca, molto può dipendere dal marchio che si decide di acquistare. Analizzando quelli dei brand più noti, quali Beretta, Casa Modena, Citterio, Ferrarini, Negroni, Parmacotto, Rovagnati, Vismara, non tutti sono dello stesso livello.

Sulla base di quanto emerso, due di loro usano cosce italiane, mentre gli altri le usano di origine Ue; nessuno utilizza polifosfati, due aggiungono glutammato e tutti usano i nitriti. Non utilizzare i nitriti porta però obbligatoriamente a rinunciare alla denominazione “prosciutto cotto”, come indicato da Il Salvagente.

Utilizzare una quantità eccessiva di nitrato di sodio non è però considerato così nutriente perché con i composti presenti nei salmi e nella carne può diventare cancerogeno. Sceglierlo con cognizione quando si acquista è però fondamentale, a volte non basta semplicemente consultare le indicazioni sull’etichetta. L’analisi effettuata da Il Salvagente non fa emergere comunque risultati del tutto positivi, i prodotti migliori infatti non arrivano ad andare oltre la sufficienza.

Ci sono degli aspetti che non sono certamente incoraggianti, quali aggiunta di glutammato monosodico, il tenore dei grassi e la presenza costante dei nitriti.