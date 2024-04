Mangiare lo yogurt tutti i giorni fa bene oppure no alla nostra salute? Ecco cosa si evince dagli studi scientifici in merito.

Ideale per la colazione oppure a merenda, quali effetti ha lo yogurt sul nostro organismo? La risposta non è così scontata come potreste pensare.

A partire dai primi piatti, passando per i secondi, fino ad arrivare alla frutta e al dolce, sono tantissime le pietanze grazie a cui poter deliziare i palati sia degli adulti che dei bambini. Molti, in effetti, sono i prodotti alimentari messi a disposizione sugli scaffali dei supermercati, venduti in confezioni dai formati e con i colori più disparati.

Proprio l’alimentazione, d’altronde, ha un ruolo fondamentale nella nostra vita. Questo perché ci permette di attingere alle varie sostanze energiche e nutritive di cui tutti abbiamo bisogno. Considerando la sua importanza, pertanto, è bene sapere quali cibi fanno bene e quali invece no alla nostra salute.

Alimentazione, mangiare yogurt tutti i giorni fa bene? Ecco cosa dice la scienza: l’alleato che non ti aspetti

Tra gli alimenti più apprezzati per fare una buona colazione oppure per spezzare la fame nell’arco della giornata, sono in molti a non perdere mai l’occasione per gustare dello yogurt. Ma quest’ultimo che effetti ha sul nostro organismo?

Ebbene, dovete sapere che lo yogurt si presenta come un alimento che garantisce il giusto equilibrio di proteine, fibre, grassi sani e frutta. In grado di fornire energia e apportare nutrienti essenziali, aiuta anche a smorzare il senso di fame. Un aspetto, quest’ultimo, che non può essere di certo trascurato da chi desidera perdere qualche chilo di troppo, poiché potrebbero trovare proprio nello yogurt un valido alleato. Ma non solo, alcuni studi hanno rilevato che tale alimento aiuta a migliorare la salute intestinale e a rafforzare le difese dell’organismo. Se tutto questo non bastasse, lo yogurt aiuterebbe a regolare i livelli di zucchero nel sangue.

Stando ad uno studio pubblicato sul Journal of Nutrition, in effetti, sembra che aiuti a controllare i valori della glicemia e a ridurre il rischio di diabete di tipo 2. In grado di apportare diversi effetti benefici al nostro organismo, gli esperti consigliano di mangiare lo yogurt, in particolare quello greco, come primo pasto della giornata. Perfetto per chi non ha tanto tempo a disposizione per preparare la colazione, lo yogurt si rivela essere quindi il modo giusto per iniziare al meglio la giornata. In caso di dubbi e per ottenere maggiori chiarimenti, come sempre, si invita a rivolgersi ad un nutrizionista che potrà fornire dei consigli ad hoc.