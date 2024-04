WhatsApp, la novità tanto attesa: dall’11 aprile cambia tutto con i messaggi, siete pronti?

Interessanti novità in arrivo su WhatsApp, l’app targata Meta, utilizzata da milioni e milioni di utenti. Messaggi, cambia tutto.

Quando si parla di WhatsApp è chiaro immaginare prima di ogni cosa la diffusione di questa spettacolare piattaforma di messaggistica istantanea, tra le più utilizzate al mondo. Semplice da utilizzare, piena zeppa di specifiche funzioni che possono offrire in modo assolutamente gratuito la possibilità di comunicare con chiunque in ogni parte del pianeta, in modo assolutamente gratuito. Niente di più comodo e ricercato di questi tempi. Meta, proprietaria della stessa app, però vuole ancora di più e breve diventeranno operative, per cosi dire, altre specifiche funzioni.

Nel corso dei mesi passati numerose sono state le nuove funzioni che hanno reso ancora più efficace l’utilizzo di WhatsApp. Tra queste, per esempio, possiamo ricordare, la funzione che consente di effettuare brevissimi sondaggi per prendere decisioni di gruppo nelle varie chat con più utenti, la possibilità di creare brevissimi video da inoltrare a chiunque e infine quella che consente di condividere immagini da poter visualizzare, magari per sicurezza, una sola volta. Oggi i programmatori Meta, però, hanno in serbo per gli utenti una novità molto più interessante.

WhatsApp, la novità tanto attesa: i messaggi potranno arrivare anche da altre app

La novità in questione, largamente anticipata nel corso delle scorse settimane, non è altro che una misura di adeguamento da parte di Meta a quelle che sono le normative europea in materia di interoperabilità tra le varie applicazioni, per quel che riguarda trasmissione di dati e informazioni. Il Digital Services Act e il Digital Markets Act promuovono la trasparenza in ogni senso e di conseguenza WhatsApp dovrà adeguarsi alle normative citate.

Il prossimo 11 aprile sarà quindi la data ufficiale in cui di fatto sarà possibile, ove consentito, l’interazione con altre applicazione. Inoltre, altra informazione non certo minor importanza, cambierà anche l’età minima per iscriversi alla piattaforma. Da 13 anni si passerà infatti a 16 anni. Di fatto i vari utenti potranno quindi scambiare messaggi e contenuti con utenti iscritti ad altre applicazioni, quali per esempio Telegram e Signal.

I tempi per passare alla nuova funzione potrebbero essere però in alcuni casi molto lunghi. Si parla addirittura di mesi prima di ricevere il totale via libera dall’azienda. In ogni caso, Meta è dunque aperta a questa importante novità che renderà, di fatto, l’interazione tra gli utenti ancora più completa e assolutamente priva di alcun tipo di barriera. Il futuro, insomma, è ormai alle porte.