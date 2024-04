Tagliatelle, non sono tutte uguali: quali sono le migliori da acquistare al supermercato, la verità che non ti aspetti

Quali sono le migliori tagliatelle secche all’uovo da acquistare al supermercato? Entriamo nei dettagli e scopriamolo assieme!

Particolarmente apprezzate dagli italiani, le tagliatelle disponibili in commercio non sono tutti uguali. Ma quali scegliere? A tal proposito può rivelarsi utile conoscere la classifica stilata da Altroconsumo.

L’alimentazione ha, indubbiamente, un ruolo fondamentale nella vita di ognuno di noi. Questo perché ci aiuta ad attingere alle sostanze nutritive ed energetiche di cui abbiamo bisogno. A partire dal pane fino ad arrivare alla pasta, sono davvero innumerevoli le pietanze grazie alle quali poter allietare i palati sia di adulti che piccini.

Tanti i prodotti messi in mostra sugli scaffali dei supermercati, grazie a cui poter imbandire le nostre tavole. All’apparenza possono sembrare identici. In realtà, però, non è affatto così. Per questo motivo, prima di acquistare un alimento, vi invitiamo sempre a valutare bene le relative caratteristiche. Non parliamo solo del prezzo, bensì delle qualità stessa dei vari cibi che decidiamo di introdurre nella nostra alimentazione.

Tagliatelle, occhio alle caratteristiche: quali sono le migliori da acquistare al supermercato? La classifica di Altroconsumo

Purtroppo, alle prese con i ritmi frenetici della vita moderna, non sempre abbiamo del tempo a disposizione per soffermarci sui singoli prodotti. Proprio in tale ambito, fortunatamente, giungono in aiuto diversi addetti ai lavori che svolgono questo importante compito al posto nostro.

Se amate molto mangiare la pasta, ad esempio, vi potrebbe interessare sapere che Altroconsumo ha di recente condotto un test su ben quindici marche di tagliatelle all’uovo secche. A tal fine sono stati presi in considerazione diversi parametri, come la qualità della materia prima, la consistenza e il gusto. Il tutto è stato effettuato attraverso analisi di laboratorio ad hoc, ma anche in cucina grazie alla collaborazione con due esperti chef. In particolare viene ricordata che per legge la pasta all’uovo in commercio deve possedere determinati requisiti.

Stando al Dpr 187 del 2001, infatti, le tagliatelle devono essere realizzate utilizzando la semola di grano duro. Per ogni chilo di quest’ultima devono essere utilizzate almeno quattro uova di gallina, per un peso delle uova pari almeno a 200 grammi. Ma quali sono le migliori? Ebbene, al primo posto di questa speciale classifica, con ben 69 punti, troviamo le tagliatelle all’uovo Luciana Mosconi. Per quanto riguarda il miglior acquisto, invece, si annoverano le tagliatelle De Cecco n. 304 con ben 66 punti e le tagliatelle 288 Coop con 64 punti.