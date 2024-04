Se hai PostePay o BancoPosta prenota subito le tue vacanze: c’è una sorpresa su Booking

State pensando di prenotare la vacanza estiva tramite Booking? Potete ottenere un 15% di sconto extra con un semplice trucco.

Booking è una delle aziende d e-commerce più grandi al mondo attiva nel settore viaggi. Milioni e milioni di persone usano l’app o il sito per prenotare le vacanze in sicurezza.

Perché scegliere Booking per prenotare un soggiorno in Italia o all’estero? Il portale elimina ogni fonte di stress dall’esperienza di vacanza, offre ad ogni viaggiatore soluzioni su misura permettendo di filtrare la ricerca e selezionare le opzioni preferite (cancellazione gratuita, pasti inclusi, piscina, parcheggio gratuito…) e propone strutture di vario genere, grandi e piccoli in ogni parte del mondo. In totale ci sono 28 milioni di unità inserite con 6,6 milioni di case, appartamenti, bed & breakfast.

Pochi click e si potrà trovare l’occasione perfetta godendo anche degli sconti Genius o delle offerte per prenotazione da mobile. In più ora è attiva un’ulteriore promozione grazie alla collaborazione con Poste Italiane. I possessori di Carta PostePay o BancoPosta, nello specifico, potranno approfittare di interessanti sconti legati a pernottamenti in strutture alberghiere e alle vacanze.

Gli sconti su Booking per i titolari di PostePay e BancoPosta

Booking ha convenzioni con diversi partner del settore turistico che permettono di proporre all’azienda sconti, cashback, promozioni. Grazie a Poste Italiane, ad esempio, sono previste riduzioni dei prezzi se si paga online con la Carta PostePay oppure con BancoPosta. Solitamente utilizzando le card lo sconto è pari al 4% sulle prenotazioni di molte strutture alberghiere tramite Booking.

Fino al 30 settembre 2024 sarà concesso, però, un’ulteriore riduzione del 15% arrivando, così, al 19%. Si potrà utilizzare per la prenotazione di soggiorni tra il 29 marzo e il 30 settembre 2024. Il vantaggio è che non si tratta di un voucher spendibile successivamente. Lo sconto verrà applicato immediatamente al momento del pagamento. Su un soggiorno di 600 euro, ad esempio, si potranno risparmiare 114 euro pagando solo 486 euro.

Da tener conto che la somma è soggetta all’eventuale tasso di cambio e che tasse di soggiorno non incluse o altre spese potrebbero modificare l’importo finale da corrispondere. In ogni caso la riduzione applicata verrà segnalata nel riepilogo dei costi nel carrello d’acquisto. Sarà PostePay a pagare il controvalore degli sconti applicati da Booking.com entro cinque giorni dalla contabilizzazione delle transazioni. Chi prenota dovrà semplicemente selezionare la carta da usare per il pagamento nella sezione “ScontiPoste” sull’App PostePay o sull’App BancoPosta o sul portale web. Accedete a booking.com, scegliete la struttura da prenotare e risparmiate il 15%.