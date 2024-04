Ossessionati dall’ordine, potrebbe essere una malattia: “non è tutto oro quel che luccica”

“Non è tutto oro quel che luccica” nemmeno per le persone ossessionate dall’ordine. Svelata la verità che, forse, non vi aspettate.

Esseri ordinati e precisi è indubbiamente un importante pregio. Se quest’ultimo si trasforma in una vera e propria ossessione, però, potrebbe nascondere qualcosa. Ma di cosa si tratta? Ecco cosa pensano gli psicologi in merito.

A partire dalla cucina fino ad arrivare al salotto, passando per la camera da letto e il bagno, ogni stanza racconta un pezzo della storia e del modo di vivere delle persone che vi abitano. Se ordinata e pulita, ovviamente, vuol dire che si ha una certa cura dei propri spazi.

Un approccio che in genere si estende anche in altri ambiti della quotidianità, come ad esempio il posto di lavoro e i rapporti con gli amici. Essere ordinati e precisi, in effetti, è un bel pregio. Il tutto a patto che non si trasformi in una sorta di ossessione. In quest’ultimo caso, infatti, potrebbe nascondere qualcosa.

Ossessionati dall’ordine, attenzione, “non è tutto oro quel che luccica”, verità inaspettata: cosa dicono gli psicologi

A partire da come è sistemata la penna sulla scrivania, passando per il centrotavola, fino ad arrivare ai vestiti riposti nell’armadio in base al colore, sono tante le fissazioni che è possibile avere. Ognuno di noi, d’altronde, è libero di sistemare le proprie cose nel modo in cui desidera, seguendo dei propri schemi mentali.

Proprio soffermandosi su quest’ultimo aspetto, diversi esperti ritengono che i soggetti ossessionati dall’ordine e dalla pulizia nascondono spesso delle tendenze psicologiche ben precise. Entrando nei dettagli, sembra che le persone maniache dell’ordine tendano a vivere in uno stato di perenne stress. Quest’ultimo dovuto alla volontà di rispettare delle regole che loro stesso si sono imposti.

Nel momento in cui puliscono e mettono in ordine si sentono in pace con loro stessi e hanno la sensazione di avere il pieno controllo della propria esistenza. Tali sentimenti, purtroppo, durano davvero poco e nel momento in cui svaniscono portano le persone interessate ad avvertire ansia e panico. Ecco quindi che ritornano a pulire dove hanno già pulito e a riordinare oggetti che avevano già messo a posto.

Si tratta in genere di persone pessimiste. Temono sempre ce le cose non vadano per il verso giusto e per questo cercano di farsi trovare pronti di fronte ad ogni forma di imprevisto. Secondo gli psicologi, coloro che sono troppo ordinati tendono a soffrire di una forma di disturbo ossessivo compulsivo che le porta a ripetere continuamente determinate azioni. Questo aiuta loro a pensare di avere sempre tutto sotto controllo, riuscendo così a calmarsi e ad allontanare l’ansia.