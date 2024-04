Oroscopo, attenti agli effetti dell’eclissi solare: cosa aspettarsi dopo il grande spettacolo

Fenomeno particolarmente atteso, quali saranno gli effetti dell’eclissi solare 2024 sui segni zodiacali? Ecco cosa c’è da aspettarsi.

L’8 aprile 2024 c’è stata la tanto attesa eclissi solare visibile solamente da alcune determinate aree del nostro pianeta. Un evento indubbiamente affascinante, che avrà delle ripercussioni anche sull’Oroscopo.

Fonte di vita insostituibile, il sole suscita da sempre un certo fascino. In grado di illuminare le giornate, attraverso i suoi raggi fornisce al nostro pianeta il calore e la luce necessari per attivare la fotosintesi clorofilliana. Un processo, quest’ultimo, che permette alle piante di produrre energia e le varie sostanze nutrienti. Ma non solo, il sole apporta anche diversi benefici alla nostra salute.

Considerando la sua importanza, pertanto, non crea stupore il fatto che tutti quanti siamo interessati ai vari fenomeni che vanno a coinvolgere la nostra stella. Proprio quest’ultima, ricordiamo, è stata protagonista lunedì 8 aprile della tanto attesa eclissi solare che ora potrebbe portare con sé delle conseguenze inaspettate dal punto di vista dell’Oroscopo.

Oroscopo, attenti agli effetti dell’eclissi solare 2024, cosa aspettarsi: tutto quello che c’è da sapere

Il tanto atteso evento, che in alcuni punti è durato fino a 4 minuti e 28 secondi, è iniziato attorno alle ore 17:42 italiane terminando verso le ore 22:52. Un fenomeno naturale straordinario che non è stato purtroppo visibile dal nostro Paese, ma dall’America.

In particolare le zone interessate sono state il Nord America ed una striscia che attraversa diagonalmente il Messico. Ma non solo, anche gli Stati Uniti occidentali, centrali ed una piccola area del Canada. Un fenomeno, quello dell’eclissi solare, che sembra avrà degli effetti sui segni zodiacali. Entrando nei dettagli si è formata, dal punto di vista astrologico, a 19 gradi di Ariete.

Questo dovrebbe portare con sé delle conseguenze proprio sul segno dell‘Ariete, ma anche della Vergine, della Bilancia e dello Scorpione che potrebbero avvertire dei blocchi. Potrebbero sentir vacillare le proprie certezze, ma allo stesso tempo maturare il desiderio di apportare dei cambiamenti. Questa potrebbe essere l’occasione giusta per comprendere quello che desiderano realmente e ribellarsi a ciò che non è di loro gradimento.

Possibili effetti anche sui segni del Toro, del Sagittario e del Capricorno che potrebbero essere chiamati a prendere decisioni importanti, spesso fuori dagli schemi. Ovviamente non bisogna dare per scontato che le persone nate sotto i segni citati debbano realmente fare i conti con degli effetti dovuti all’eclissi. Nel dubbio, comunque, potrebbe rivelarsi opportuno prestare attenzione alla possibile influenza delle stelle.