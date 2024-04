Per dormire bene vi consigliamo di mangiare questa frutta che aiuta a conciliare il sonno. Ecco di quale si tratta.

Fate fatica a dormire e per questo motivo volete sapere come fare ad ovviare a tale problematica? Allora non dovete fare altro che ricordarvi di mangiare determinati tipi di frutti. Svelato l’alleato che, forse, non vi aspettate.

Dopo aver passato un’intera giornata alle prese con le varie scadenze ed impegni famigliari e lavorativi non c’è niente di meglio che tornare nella propria casa e cercare, finalmente, di staccare un po’ la spina.

A partire dalla cena, passando per un bel bagno caldo, fino ad arrivare alla lettura di un bel libro, ognuno di noi ha dei propri rituali da seguire prima di andare a dormire. Peccato che una volta sdraiati sul letto si finisca, spesso, per rigirarsi su stessi.

Dormire bene, il segreto è nell’alimentazione, quale frutta mangiare per conciliare il sonno: l’alleato che non ti aspetti

Una situazione molto comune che, generalmente, è una conseguenza di periodi decisamente stressanti. Nella maggior parte dei casi, fortunatamente, si tratta di stati momentanei che si risolvono da soli nel giro di poco tempo.

Ma cosa pensereste se vi dicessimo che il segreto per dormire sonni tranquilli risiede nell’alimentazione? Ebbene sì, dovete sapere che stando ad alcuni studi ci sono degli alimenti che sembra possano aiutare a dormire di più e anche meglio. Ma di quali si tratta? Entrando nei dettagli interesserà sapere che ci sono alcuni tipi di frutti in particolare che aiutano a conciliare il sonno. Tra questi si annoverano i kiwi, ricchi di vitamine e minerali.

Dalle proprietà antiossidanti, sembra che tale frutto aiuti a conciliare il sonno. È quanto emerso da uno studio che ha visto delle persone con problemi di sonno mangiare due kiwi un’ora prima di andare a letto. Dopo circa quattro settimane, in cui hanno continuato a mangiare tale tipo di frutto, i partecipanti hanno riscontrato di riuscire ad addormentarsi molto più velocemente.

Oltre ai kiwi, gli esperti consigliano anche di mangiare le ciliegie. Quest’ultime si rivelano essere un’ottima fonte di magnesio, vitamina C ed A. In grado di apportare diversi benefici alla nostra salute, aiutano anche a dormire bene. Valide alleate anche le arance che contribuiscono ad aumentare il livello di melatonina nel corpo, ovvero l’ormone che regola il ritmo sonno – veglia. In grado di apportare diverse vitamine, aiutano anche a ridurre gli stati di ansia e depressione.