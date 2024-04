Né povero né ricco: quanto devi guadagnare per appartenere alla classe media italiana, non è più come prima

Scopriamo qual è il reddito da percepire per appartenere alla classe media italiana. Di rientrano milioni di famiglie italiane.

C’è stato un tempo in cui la società veniva divisa per classi sociali. Per fortuna oggi non è più così anche se, in base al reddito percepito da un nucleo familiare è possibile appartenere al proletariato, alla classe media oppure alla borghesia.

Si tratta di una suddivisione fittizia che non comporta alcun vantaggio o svantaggio in termini di diritti. Tuttavia, se ti sei sempre chiesto a quale fascia della popolazione appartieni in base alle tue disponibilità economiche, sei capitato nel posto giusto.

Classe media italiana: cos’è e quanto guadagna

Quando si parla di classe media italiana si fa riferimento a quella fascia della popolazione intermedia tra la borghesia e il proletariato. Si tratta di un’ampia festa della popolazione che non si trova né in uno stato di povertà né in uno stato di ricchezza. Ma esattamente quanto guadagnano i cittadini che appartengono alla classe media italiana?

In base a quanto stabilito dall’OCSE, la classe media italiana è quella che ha un reddito compreso tra il 75% e il 200% del reddito medio del paese di riferimento. In Italia il reddito netto medio medio-familiare è di 26.979€ ovvero 2.248 euro al mese.

Di conseguenza, possiamo dire che appartengono alla classe media italiana tutti coloro che hanno un reddito compreso tra 20.234 euro e 53.958 all’anno.

Un altro aspetto fondamentale che caratterizza i nuclei familiari che appartengono alla cosiddetta classe media italiana è il fattore anagrafico. A quanto pare questa fascia della popolazione generalmente ha un’età media che oscilla tra i 55-64 anni. In questo caso, ad influire sul fattore reddituale è il passaggio dallo stipendio alla pensione che determina un inevitabile abbassamento del reddito annuale percepito dal cittadino.

Secondo alcune indagini pare che i cittadini che hanno meno di 35 anni mediamente percepiscono un reddito inferiore a €30.000 all’anno. In questa fascia d’età, la classe media percepisce tramite 2.399,50€, e 59.732 euro all’anno.

Chi invece ha un’età compresa tra 35 e 44 anni mediamente percepisce intorno ai 35 mila euro all’anno. Mentre la classe media ha un reddito compreso tra 26.000 e 70 mila euro all’anno.

L’apice lo si raggiunge nella fascia d’età che varia dai 45-54 anni, dove mediamente il reddito è superiore ai 36.000 euro. In questo caso la classe media italiana percepisce un reddito compreso tra 27.000 e 73.000 euro.