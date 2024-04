Un aiuto concreto nel perdere peso: dopo anni di studi nasce il piano alimentare che fa per te

Vi sveliamo un piano alimentare che permette di perdere peso senza troppe restrizioni. I risultati di anni di ricerca hanno permesso la creazione di un ricettario ad hoc.

L’estate si avvicina e volete tornare in forma per superare alla grande la prova costume? Stavolta potete riuscire nell’intento di perdere i chili di troppo, parola di Second Nature. Il programma ha già aiutato 250 mila euro, potreste essere i prossimi.

Diversi nutrizionisti hanno sviluppato semplici ricette per perdere peso senza eccessive restrizioni e senza perdere l’entusiasmo dopo pochi giorni. Che sia per una questione estetica o di salute, molte persone iniziano una dieta per poi interromperla a breve distanza di tempo perché non vedono i risultati sperati oppure perché troppo difficile da portare avanti. Eppure anni di ricerca hanno dimostrato come non è necessario che la dieta sia noiosa, complicata e restrittiva per tornare in forma. Bisogna, però, riprogrammare malsane abitudini alimentari e seguire ricette sane, gustose ed efficaci. Il ricettario è stato creato da Second Nature di Gibbs e Edson, ex consulenti del Servizio Sanitario Nazionale inglese per contrastare l’obesità e il diabete di tipo 2.

Un esempio di piano alimentare per perdere peso in modo efficace

Stabilire una dieta univoca che funzioni per tutti, che permette di perdere velocemente peso e ritrovare la forma fisica nonché di restare in salute è impossibile. Le variabili che intervengono sono troppe ma secondo Second Nature se si seguono alcuni principi i risultati arriveranno. Occorre, nello specifico, ridurre gli alimenti ultra processati, gli zuccheri aggiunti e i carboidrati raffinati nonché mangiare cibi integrali (verdure e proteine in abbondanza).

Seguendo questi principi la perdita di peso arriverà, si terrà sotto controllo sia l’obesità che il diabete di tipo 2 e si riuscirà a continuare con l’alimentazione sana per un periodo prolungato di tempo senza soffrire. Tra i consigli degli esperti c’è anche quello di evitare di contare le calorie perché a volte i confronti non dicono la verità. Un cheeseburger, ad esempio, può avere 263 calorie mentre un mezzo avocado con uovo sodo su una fetta di pane 301 calorie.

Bisogna tener conto dei nutrienti che i prodotti forniscono, della qualità degli alimenti che si mangiano. Ottimi gli alimenti integrali perché mantengono i livelli di zucchero nel sangue stabili e saziano di più. Dibattito aperto, poi, sui grassi. Una dieta a basso contenuto di grasso non comporta maggiore perdita di peso. Bisogna imparare a servirsi del grasso come parte integrante di una dieta sana ed equilibrata.