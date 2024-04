Siete perennemente arrabbiati? Forse è colpa del vostro segno zodiacale: le stelle non hanno dubbi

Evitare di mostrare rabbia quando qualcosa non va come vorremmo non è semplice, si tratta di un’abitudine di alcuni segni zodiacali.

È capitato certamente a tutti noi di vivere un periodo in cui tutto ci sembra andare storto (magari anche più di una volta) e siamo convinti che la sfortuna non voglia abbandonarci. Non solo, in quei casi l’umore può peggiorare anche se non ci sentiamo spalleggiati come avremmo voluto dalle persone che abbiamo vicino, al punto tale da percepire questo come una sorta di tradimento.

Non va certamente meglio se stiamo lavorando duramente per raggiungere un obiettivo e proprio sul più bello dobbiamo accettare un tradimento. In casi simili c’è chi fa prendere dallo sconforto e fatica a riprendersi, ma c’è anche chi invece sente dentro di sé una rabbia difficile da covare. Quest’ultima reazione sembra essere tipica di due segni zodiacali.

Provi spesso rabbia? Tutto dipende dal tuo segno

Ammettere di credere in tutto e per tutto in quello che dice l’oroscopo non è semplice per tutti, anche per quelli che danno uno sguardo alle previsioni la sera prima di addormentarsi o la mattina appena svegli. Si teme infatti in questo modo di essere giudicati negativamente da chi abbiamo vicino e di essere considerati dei “creduloni” che non sanno prendere una decisione in autonomia.

Non c’è però certamente niente di male nell’ascolare un astrologo che si decide di avere come riferimento, specialmente se si vive un momento di crisi con il partner o si deve affrontare un colloquio di lavoro. In realtà, l‘astrologia può essere un riferimento importante per capire qualcosa sulla personalità nostra e delle persone a noi più vicine, raramente non ci sarà corrispondenza con le indicazioni relative a quanto sostiene lo zodiaco.

Ci sono alcuni segni che si distinguono per le reazioni ricche di rabbia in alcune occasioni:

Ariete (21 marzo-20 aprile): è un segno di Fuoco, come tale tende a reagire con impeto quando qualcosa non va. Spesso è decisamente troppo impulsivo e non riesce a moderare le sue reazioni, tenerlo a bada non è semplice.

Leone (23 luglio-23 agosto): nello zodiaco è quello che tende a imporre maggiormente quello che vuole a chi ha vicino, se questo non accade si irrita non poco, proprio perché si sente ferito nell'orgoglio. Riuscire a essere calmo in questi casi è praticamente impossibile.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre): è il più passionale di tutti, per questo può tendere ad agitarsi, quasi senza accorgersene. Attenzione, però, un torto subito può portarlo a volersi vendicare.

Migliorare è possibile

Dover avere a che fare con qualcuno che non riesce a moderare la rabbia può non essere semplice, su questo ci sono pochi dubbi. In casi simili diventa necessario incassare il colpo e cercare di non rimanerci male, ben sapendo com questa possa essere una componente del carattere di chi abbiamo di fronte.

Allo stesso tempo, però, chi tende ad avere troppo spesso reazioni eccessive dovrebbe tentare di lavorare su se stesso per smussare alcuni angoli. Molti possono trovare sollievo provando la meditazione, che aiuta ad avere atteggiamenti meno impulsivi.

Altrettanto utile può essere cercare di riflettere e capire perché si arriva ad esplodere anche per motivi futili, a volte questo può essere dovuto a una fase di frustrazione che porta a non controllare i nervi. Da non trascurare anche la possibilità di sfogarsi con una passione particolare, quali ad esempio giardinaggio o sport.