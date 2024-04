Se vuoi essere felice devi trasferirti qui: la città italiana dove si vive meglio, forse non è quella a cui stai pensando

Ricca di storia e di cultura, è questa la città più felice d’Italia. Ma di quale si tratta? Scopriamolo assieme!

Stando ad una recente ricerca è questa la città del nostro Paese dove si vive meglio e in cui poter trascorrere dei momenti all’insegna dell’assoluta serenità. Ecco qual è il posto incantevole che dovete assolutamente visitare.

Tutte le persone, ovviamente, sperano di essere sempre felici e contenti. Peccato che nella realtà dei fatti non sia sempre così. La vita, in effetti, può essere paragonata ad una sorta di percorso ad ostacoli, lungo il quale ci ritroviamo a vivere periodi felici a cui si alternano altri più tristi. Momenti di alti e bassi, vittorie e sconfitte con cui tutti, prima o poi, dobbiamo inevitabilmente fare i conti.

Non sempre, d’altronde, le cose vanno come avremmo desiderato. Questo, però, non vuol dire che ci dobbiamo lasciar abbattere. Anzi, è fondamentale cercare di vivere nel miglior modo possibile ogni momento a nostra disposizione. Proprio in tale ambito, pertanto, potrebbe interessare sapere che c’è una città in particolare in Italia dove si vive bene. Ma di quale si tratta?

Italia, se vuoi essere felice devi trasferirti qui, ecco la città dove si vive meglio: posto incantevole

Ebbene, stando a quanto emerso da uno studio condotto dall’Institute for Quality of Life and Happy City Hub, con sede a Londra, c’è una località italiana che può essere considerata tra le più felici al mondo. Si tratta di Bologna.

Una città bellissima, nota per la sua cultura, storia e tradizione culinaria che, a quanto pare, si rivela essere una delle mete ideali per chi desidera trascorrere dei momenti di puro relax e staccare la spina dalla frenesia quotidiana. Ogni angolo di questa città, d’altronde, è in grado di affascinare i suoi visitatori, donando un’atmosfera unica nel suo genere. Tante le attrazioni che meritano di essere viste, come ad esempio Piazza Maggiore, la Basilica di San Petronio e i vari palazzi caratteristici.

Per stilare la classifica in questione l’istituto londinese ha preso in considerazione diversi fattori, come servizi pubblici, economia, ambiente, innovazione e così via. Tenendo conto dei vari indicatori, le città vengono collocate in tre fasce, ovvero: oro, argento e bronzo. Stando alla classifica del 2024, Bologna e Milano si trovano nella seconda fascia. Anche il capoluogo lombardo, infatti, si rivela essere una delle città più felici d’Italia. Un risultato che non può passare di certo inosservato e che potrebbe rivelarsi un motivo aggiuntivo per trascorrere dei giorni di vacanza, o addirittura trasferirsi, in queste due meravigliose località nostrane.