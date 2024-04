Monete, non solo lire: se trovi questa da 2 euro puoi già prenotare una vacanza di lusso

Ci sono monete che in pochissimi anni hanno fatto la storia del collezionismo mondiale. Esemplari da 2 euro sono protagonisti.

Nel corso degli anni il collezionismo di monete è diventato qualcosa di sempre più prestigioso, per cosi dire. Qualcosa, complessivamente visto come ogni anno più particolare e quasi conveniente, considerando le evoluzioni degli ultimi anni. Nella maggior parte dei casi si era abituati a una situazione che in qualche modo vedesse i collezionisti più accaniti alla costante ricerca di luoghi e situazioni che potessero in qualche modo avvicinarli alle tanto ambite monete. Oggi la situazione è invece molto cambiata.

Nel corso degli anni, infatti, un elemento assolutamente predominante ha fatto il suo ingresso nel dorato mondo del collezionismo. Il web, con le sue complesse dinamiche, con quella perfezione per quel che riguarda la qualità del servizio, ha infatti iniziato a fare da tramite tra lo stesso collezionista e l’oggetto del suo desiderio. Oggi tramite web è possibile conoscere, studiare, acquistare e vendere in tutte sicurezza, i pezzi più pregiati del momento. Il tutto grazie a specifiche piattaforme dedicate esclusivamente al mondo del collezionismo. Negli ultimi anni poi, a far impazzire gli appassionati è arrivata la moneta unica continentale europea, l’euro, nonostante la giovane età.

Monete: da tagli celebrativi a perle preziose: gli esemplari da 2 euro introvabili

Il web, insomma, è capace di far conoscere in pochissimi minuti ogni dettaglio di uno specifico esemplare, su tutti la valutazione. Questo elemento è dato da una serie di altri particolari fattori, tra i quali è possibile trovare, per esempio, la data di conio, la tiratura, il soggetto rappresentato, l’appartenenza eventuale a serie speciali, le condizioni di conservazione e la presenza sempre eventuale di errori di conio. Se parliamo poi della moneta da 2 euro è giusto anticipare che si fa riferimento a un tagli destinato unicamente alla celebrazione o commemorazione di personaggi storici o eventi dei singoli paesi.

Tra quelli più preziosi e ricercati troviamo l’esemplare dedicato nel 2007 alla principessa di Monaco Grace Kelly e chiaramente coniato presso il Principato relativo. Poche migliaia di unità, di questa incredibile moneta, prodotta in occasione del 25esimo anniversario della scomparsa della principessa, avvenuta nel 1982. Oggi, in ottime condizioni di conservazione, un simile esemplare può arrivare a valere fino a 4mila euro. Altro pezzo pregiato, la moneta da 2 euro commemorativa della Giornata Mondiale della Gioventù del 2005, coniata presso lo Stato del Vaticano. Valore medio, circa 400 euro. Esemplari che fanno letteralmente impazzire i collezionisti.