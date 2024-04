Allarme per gli utenti di Gmail, Yahoo e Outlook: cerca questa email e cancellala subito

Di recente è stato lanciato un allarme per gli utenti di Gmail, Yahoo e Outlook: devono cercare nella propria casella di posta una email pericolosa.

Quando si tratta di sicurezza informatica non bisogna mai abbassare la guardia, soprattutto per gli utenti di posta elettronica. È infatti necessario imparare a controllare le proprie caselle di posta elettronica per eliminare immediatamente eventuali messaggi pericolosi.

Può capitare a tutti di ricevere messaggi pericolosi, in alcuni casi le caselle di posta elettronica sono in grado di individuarli in entrata e di metterle nelle spam. Tuttavia, non sempre i sistemi di sicurezza attualmente disponibili sono sufficienti ad evitare di imbattersi in email pericolose. Per questo motivo, è necessario che l’utente sia estremamente attento per evitare di cadere in queste trappole ben architettate.

Allarme per gli utenti di Gmail, Yahoo e Outlook

C’è un nuovo avviso che interessa gli utenti dei servizi di Gmail, Yahoo e Outlook al quale bisogna Prestare particolare attenzione. Secondo gli esperti di sicurezza bisogna evitare di abbassare la guardia perché i Cyber criminali sono sempre in agguato.

Ogni giorno i criminali informatici rilasciano email pericolose, che arrivano dritte dritte nelle nostre caselle di posta elettronica. Attualmente, infatti, le email rimangono uno dei metodi più popolari per truffare i consumatori.

Gli esperti hanno rilasciato alcuni consigli utili che possono mettervi al riparo da queste truffe via mail. Ogni giorno, infatti, gli utenti che utilizzano le caselle di posta elettronica sopra menzionate ricevono numerose email. Alcune sono sicure perché provengono da contatti o da indirizzi di posta elettronica privati, altri invece sono delle potenziali minacce informatiche.

Si tratta di email come tutte le altre, che apparentemente sembrano innocue, salvo poi causare problemi piuttosto seri. Per mettersi al riparo da questi pericoli occorre mantenere il proprio computer libero da malware e seguire questi consigli: