Volantino Euronics fino al 17 aprile 2024: incredibili sconti da non lasciarsi sfuggire

Oggi diamo un’occhiata al volantino Euronics fino al 17 aprile 2024. Ci sono degli incredibili sconti e delle promozioni da lasciarsi sfuggire.

Quando si tratta di promozioni e offerte bisogna tenere gli occhi di orecchie ben aperte per non lasciarsi sfuggire delle incredibili opportunità di risparmio. Il mio nuovo volantino Euronics, valido fino al 17 aprile 2022, presenta delle offerte estremamente interessanti.

Poiché la scadenza non è a breve, i consumatori hanno tutto il tempo per scegliere i dispositivi hi-tech sui quali puntare. In questo articolo abbiamo raccolto le informazioni necessarie per cogliere le migliori opportunità di risparmio messe a disposizione da Euronics. Si tratta di un volantino ricco di offerte da non lasciarsi sfuggire.

Volantino Euronics fino al 17 aprile 2024: tutte le offerte disponibili

Il nuovo volantino degli Euronics presenta davvero tantissime offerte da sfruttare fino al 17 aprile 2024. Abbiamo individuato le più interessanti, che potrebbero fare al caso tuo se hai intenzione di acquistare un dispositivo hi-tech.

Se stavi pensando di sostituire il tuo vecchio Smartphone con un iPhone 15 128 GB nero della Apple, ora è il momento adatto per farlo. Da Euronics, infatti, è possibile acquistare l’ultimo modello della Apple a 799 beneficiando di uno sconto del 18%.

Se invece quello di cui ha bisogno è un Notebook, da Euronics è possibile acquistare un Acer A315-44P R3CA Silver a soli 599€ risparmiando il 9%.

Per chi, invece, è alla ricerca di un monopattino elettrico da Euronics c’è Segway: il monopattino elettrico Ninebot KS F2 E- nero a 439 euro anziché 499 euro. Grazie a questa promozione sarà possibile portare a casa un monopattino elettrico risparmiando il 12%.

Da Euronics fino al 17 aprile c’è anche l’aspirapolvere Dyson V11 nichel/iron/blu a 479 euro anziché 599 euro permettendo al cliente di risparmiare fino al 20% sul prezzo di acquisto. Infine per chi alla ricerca di un nuovo televisore Smart LED UHD 4K da 55 pollici, da Euronics fino al 17 aprile è possibile acquistarne uno a 379 euro della HISENSE. Grazie a questo importante offerta i clienti Euronics avranno la possibilità di risparmiare fino al 39%.

Tra gli elettrodomestici che meritano di essere presi in considerazione tra quelli in offerta c’è anche la lavatrice Hisense con 15 programmi e motore inverter a €399.

Quelli che abbiamo elencato finora sono solo alcune delle più importanti offerte messi a disposizione dai punti vendita Euronics in Italia.