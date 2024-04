Smartphone lento: perché succede e come potenziarlo, è semplicissimo

Dopo due o tre anni lo smartphone può diventare lento. Oggi scopriamo per quale motivo accade ciò e come fare a potenziarlo.

Tutti gli smartphone dopo un determinato numero di anni possono rallentare per una serie di motivi. Nella maggior parte dei casi il motivo per il quale lo smartphone rallenta e lo spazio di archiviazione pieno o un software obsoleto.

Per questo motivo, se ti capita di accorgerti che il tuo smartphone è diventato più lento rispetto a quando lei ha acquistato hai diverse opzioni a tua disposizione. Innanzitutto può essere utile controllare lo spazio di archiviazione sul dispositivo per eliminare eventuali file non necessari. In questo modo, si riesce ad alleggerire lo spazio di archiviazione migliorando le prestazioni del telefono.

Ma questo non è l’unico sistema che poi mettere in pratica. Scopriamo le altre opzioni che hai a disposizione.

Smartphone lento: da oggi non sarà più un problema

In presenza di uno smartphone lento ci si può convincere che è arrivato il momento di sostituire il dispositivo con uno di ultima generazione. Ma in alcuni casi non è necessario provvedere ad una sostituzione, può essere sufficiente adottare qualche sistema estremamente efficace. Soprattutto se non hai l’intenzione di affrontare una spesa onerosa in questo momento, sapere come fare ad alleggerire lo Smartphone per renderlo più veloce può essere davvero utile.

Per liberare lo spazio di archiviazione e migliorare le prestazioni dello smartphone basta utilizzare la sezione dedicata presente nelle impostazioni. Così facendo è possibile individuare i file e le applicazioni non utilizzate o che non ci servono più che possono essere rimosse dal dispositivo.

Un altro metodo per aumentare la velocità dello smartphone è quella di diminuire la quantità di applicazioni aperte, ovvero in esecuzione in background. Anche, in questo caso, bisogna andare nelle impostazioni del telefono per mantenere il dispositivo nelle condizioni di funzionare in maniera ottimale. Nelle impostazioni c’è l’ottimizzazione del telefono che permette di pulire e liberare la memoria.

Infine, è opportuno controllare che il sistema operativo sia aggiornato alla versione più recente. Questo controllo può migliorare le prestazioni dello smartphone perché aumenta la compatibilità, corregge i bug e fornisce soluzioni di sicurezza. Per verificare la presenza di aggiornamenti software è possibile andare nelle impostazioni dello smartphone e toccare su “Aggiornamento software“. Qui è presente la voce scarica e installa.

Se tutti questi suggerimenti non dovessero bastare prova a riavviare il telefono. Questo metodo è un modo semplice per ripulire tutte le applicazioni inutilizzate in esecuzioni in background e potenziare il dispositivo. Effettuare un riavvio automatico, di tanto in tanto, può essere utile a rendere lo smartphone meno lento.