La primavera fa paura: succede anche a te? Che cos’è la spring mania

La primavera è considerata la stagione del risveglio ed è amata da tanti, ma può portare a compiere azioni pericolose.

Non sono poche le persone che amano la primavera, ritenuta il periodo dell’anno in cui si dà l’addio alle giornate cortissime e fredde dell’inverno, che fanno venire voglia di trascorrere la serata con una copertina sul divano. In questa fase dell’anno, invece, si sa che man mano la luce diventerà maggiore, così come le temperature sono destinate a diventare via via più alte, per questo non può che aumentare la voglia di fare e di trascorrere qualche ora all’aria aperta.

Ma è davvero così per tutti o c’è qualcuno che la pensa diversamente? Non si deve dare tutto per scontato, c’è chi invece in questa fase finisce addirittura per intristirsi e avere pensieri tutt’altro che positivi. Sottovalutare questo stato d’animo può essere un grave errore.

La primavera può essere un periodo insidioso

Si tende a pensare che chi si definisce meteoropatico possa essere di buon umore quando c’è il sole, proprio per questo si ritiene difficile che la primavera possa non essere amata da qualcuno. Del resto, questo è il periodo dell’anno in cui il freddo ci lascia in maniera graduale, oltre a vedere come il buio possa arrivare più tardi. In realtà, c’è anche chi ha un’idea totalmente opposta, è importante saperlo.

Si parla infatti addirittura di “Spring Mania”, come ha sottolineato Claudia Skowron, psicologa clinica che opera in America, che ha parlato di questa situazione a ‘Business Insider’, sottolineando come questo possa essere un periodo che può generare problemi non da poco soprattutto per chi soffre di disturbi bipolari.

Queste persone potrebbero infatti andare incontro piuttosto facilmente, quasi senza accorgersene, a episodi maniacali e depressivi, che possono durare qualche giorno o essere addirittura più fugaci. In entrambi i casi è bene stare vicino a chi vive questa situazione e cercare di non minimizzare.

I sintomi più diffusi possono essere stati di irritabilità e nervosismo, problemi al sonno e pensieri tormentati, al punto tale da non vedere un futuro chiaro davanti a sè. E’ proprio la maggiore luce, che finisce per condizionare i ritmi circadiani e quini il riposo, così da creare un malessere. Addirittura si pensa che sia proprio in primavera che possono aumentare i suicidi, comportamento a cui può andare incontro chi soffre di depressione.

Attenzione all’ansia

Chi tende in generale a soffrire di ansia e insicurezza potrebbe notare come questi disturbi possano aumentare proprio in concomitanza della primavera. C’è chi infatti è letteralmente elettrizzato all’arrivo di quella che viene definita la “bella stagione”, per questo non vede l’ora di organizzare eventi di ogni tipo (non solo le vacanze) con i propri affetti più cari, ma chi non ha qualcuno al suo fanco non può che sentirsi ancora più a disagio.

Non solo, il clima è spesso instabile, per questo costringe a un continuo riadattamento da parte del corpo, ma anche nell’umore, chi non ha un umore stabile può quindi sentirsi poco tranquillo.

In questo perioo il nostro corpo tende inoltre spesso a produrre più cortisolo, conosciuto anche come l’ormone dello stress, situazione che ha come conseguenza disturbi quali insonnia, sbalzi d’umore e nervosismo, più evidenti proprio per chi è ansioso. Tra le conseguenze c’è anche la FOMO (Fear Of Missing Out), la paura di essere esclusi da eventi piacevoli, per questo si arriva a riempire l’agenda di impegni pur di non sentirsi indietro rispetto agli altri, anche se alla fine questo aumenta ancora di più il malessere.