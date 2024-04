La mattina ha l’oro in bocca? Non per tutti i segni zodiacali, per alcuni alzarsi è un’impresa

Lavoro e impegni vari ci obbligano ad alzarci presto la mattina, ma per alcuni segni zodiacali non è semplice farlo.

L’idea di dover mettere la sveglia per alzarsi la mattina successiva per impegni di lavoro o di studio non piace certamente a nessuno, inutile negarlo. Anzi, saperlo può rendere già di suo il sonno disturbato, soprattutto se si sa già di essere costretti a dover affrontare una giornata tutt’altro che semplice.

A volte però il motivo per cui lo si fa non è detto sia sempre pesante, come accade ad esempio quando si ha in programma una vacanza e si desidera partire presto. Ci sono però alcuni segni zodiacali che avvertono davvero un peso quando sono costretti a fare delle levatacce, ecco di chi si tratta.

Sveglia presto? No, grazie per alcuni segni zodiacali

Avere orari fissi in cui fare le nostre azioni quotidiane non piace a nessuno, ma è inevitabilmente necessario quando dobbiamo recarci al lavoro o scuola, ma anche se si ha un particolare programma che si desidera rispettare. Questo può essere certamente pesante, soprattutto perché in alcuni casi c’è chi è addirittura costretto ad alzarsi all’alba o poco dopo e non è detto abbia la possibilità di riposarsi nel corso del pomeriggio.

Non tutti lo sanno, ma ci sono dei segni zodiacali che ritengono un vero e proprio incubo fare delle levatacce, vediamo di chi si tratta e se tra questi c’è anche il tuo:

Gemelli (21 maggio-21 giugno): sono tra i segni zodiacali che amano il divertimento, soprattutto notturno, per questo sopratutto se sono reduci da una serata intensa diventa difficile per loro scendere dal letto. Anzi, se potessero scegliere loro inizierebbero a lavorare all’ora di pranzo, pur essendo disposti a continuare fino a tarda ora. Non a caso, sarebbero perfetti come esperti di pubbliche relazioni o in un bar/ristorante o una discoteca.

Leone (23 luglio-23 agosto): sanno bene come imporre il loro pensiero agli altri, per questo s ono tra i primi a organizzare serate e feste , non necessariamente quando è in programma una ricorrenza. Un programma del genere impone però di fare lunghe dormite, anche se non sempre è evidentemente possibile farlo.

Pesci (20 febbraio-20 marzo): sono tra i nativi che amano dedicarsi ad alcune passioni soprattutto di notte, quando possono staccare la spina dal lavoro. Questo li porta però a perdere di vista il tempo, a quel punto alzarsi presto di mattina sarà difficilissimo.

Una particolare concezione della notte

Ci sono poi altri due segni zodiacali che rientrano tra quelli che odiano alzarsi la mattina troppo presto soprattutto perchè, pur senza volerlo, finiscono per trascorrere la notte in attività diverse dal riposo. Sul momento quasi non se ne rendono conto, proprio perchè la loro testa è immersa in altri pensieri, non ci si dovrebbe però lamentare poi se saranno stremati quando inizierà una nuova giornata.

Questo è il caso di: