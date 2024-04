Come contrastare l’obesità con un farmaco per il diabete: risultati entusiasmanti

Uno studio italiano ha analizzato i benefici di un farmaco per il diabete venduto negli Stati Uniti sull’obesità e la circolazione cardiaca.

Diabete, cuore e obesità, una tripla protezione sembrerebbe arrivare da un nuovo farmaco già in circolazione negli Stati Uniti per combattere la malattia cronica del sangue. Si chiama Tirzepatide e i risultati dello studio sono positivi.

Il professore Giuseppe Paolisso ha guidato un team di ricercatori italiani nell’analisi di un farmaco per il diabete, Tirzepatide. Lo studio intitolato “Prova che la tirzepatide protegge dai danni cardiaci legati al diabete” è stato pubblicato sulla rivista scientifica Cardiovascular Diabetology. Si tratta di risultati sorprendenti che sottolineano come con un solo farmaco si possano ottenere tripli benefici.

I ricercatori hanno effettuato una metanalisi su 7778 pazienti adulti con diversi stati di diabete in tre fasi. La conclusione è stata rivelatrice. Tzt ha mostrato un effetto cardiaco protettivo prevedendo la morte cellulare, la fibrosi e l’ipertrofia – si legge nello studio – con un potenziale impatto positivo sul rimodellamento cardiaco. Di conseguenza il farmaco aiuterebbe ad affrontare una delle complicanze più frequenti nelle persone che soffrono di Diabete di Tipo 2, l’insufficienza cardiaca.

I risultati dello studio italiano sul farmaco per il diabete

I farmaci con principio attivo di liraglutide e semaglutide riescono a ridurre la probabilità che si possa verificare un’insufficienza cardiaca. Parliamo di medicinali in commercio con questo beneficio noto da tempo. Tirzepatide, però, sembrerebbe raggiungere risultati ancora migliori. Riuscirebbe, infatti, a promuovere la proliferazione cellulare e a donare maggiore vitalità cellulare con conseguenze riduzione del rischio di danno cardiaco in relazione al diabete.

Se altri studi confermeranno questi risultati Tzr potrebbe rappresentare un’opzione terapeutica efficace per gli studi clinici sulla gestione dell’insufficienza cardiaca. Ma non finisce qui. Il farmaco per il diabete non aiuterebbe solo la circolazione cardiaca ma avrebbe effetti positivi anche sull’obesità. Nello specifico, Tirzepatide produrrebbe effetti anti-obesità superiori rispetto a quelli dei farmaci con semaglutide (Ozempic e Wegovy, farmaci contro il diabete che stanno spopolando come medicinali per prendere peso).

Tzr, dunque, potrebbe diventare il principio più efficace – a detta dei ricercatori – per trattare il diabete, l’obesità e per prevenire le malattie cardiovascolari che, ricordiamo, sono la prima causa di morte nei pazienti con diabete di Tipo 2. Questi risultati andranno confermati con ulteriori ricerche e approfondimenti. Al momento solo gli Stati Uniti hanno approvato Tirzepatide. L’Ema e l’Aifa attendono altre evidenze scientifiche prima di mettere in commercio il farmaco.