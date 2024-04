Gratta e vinci, la coppia più fortunata al mondo: 2 milioni piovuti dal cielo, quasi per caso

Il gioco prende e alcune volte sorprende. La coppia più fortunata vince 2 milioni al Gratta e vinci quasi per caso.

In merito al gioco, è possibile affermare praticamente ogni cosa. Chiaramente è giusto considerare e consigliare sempre la giusta moderazione nell’approccio ai vari concorsi che ormai piovono quotidianamente, per cosi dire, sui giocatori più o meno incalliti. Al giorno d’oggi, approcciarsi ai più noti giochi a premi è più che mai semplice. In vendita a tutte le ore, se parliamo per esempio delle lotterie istantanee e accessibili in ogni dove. Nel nostro paese, poi, la situazione appare più che mai chiara.

Lotto, Superenalotto e Gratta e vinci sono praticamente i tre concorsi che vanno per la maggiore in Italia. Da un lato la classica lotteria, quella per cosi dire storica, con i numeri da concepire, incastrare tra loro in ogni modo e con la successiva speranza in una estrazione fortunata. Dall’altro invece il Gratta e vinci, il gioco moderno, quello istantaneo che in pochi secondi può dire se la fortuna, per una volta può stare dalla parte di chi sta giocando. Il gioco, che insomma, in un attimo può cambiare la vita di chiunque.

Gratta e vinci, è questa la coppia più fortunata al mondo: la giocata che cambia la vita

Negli ultimi tempi la notizie di vincite milionarie sono all’ordine del giorno. Chiaramente la proporzione tra le giocate e le vincite è tutta a favore delle prime, ma questo è praticamente ovvio. La notizia più sorprendente degli ultimi giorni arriva dal Canada, chilometri e chilometri da casa nostra insomma, più precisamente dalla città di Edmonton. Lì, una coppia, ha ben pensato di approfittare di una sosta alla classica stazione di servizio per acquistare, cosi, quasi per caso, un biglietto Gratta e vinci.

Protagonisti sono stati il signor Matthew McDougall e la sua compagna, Thaiwan Warulang sono stati i vincitori di un premio davvero inaspettato, considerata la propria condotta nei confronti del gioco. 2 milioni di dollari grazie a un biglietto Gratta e vinci del concorso 20X Supreme, acquistato presso un punto vendita Shell Lotto Spot. Per il proprietario della stessa stazione di servizio, inoltre, un premio da 2000 dollari per aver venduto il biglietto fortunato. In quanto ai vincitori, le idee su come spendere una piccolissima parte del premio sono già numerose. Su tutte, però, spicca un viaggio indimenticabile, di quelli che di certo ora possono ampiamente permettersi grazie all’incredibile colpo di fortuna.