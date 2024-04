Eredità senza testamento, finalmente la verità: come viene divisa secondo la legge

Se il defunto non ha fatto testamento come si divide l’eredità? Ci sono casi in cui la redazione del testamento è obbligatoria?

Nessuno vuole pensare alla morte e spesso si sottovaluta l’importanza di redigere un testamento. Ma cosa succederà ai beni in caso di decesso improvviso senza aver stabilito una spartizione degli averi?

Il testamento è un documento che permette di avere il controllo sui beneficiari dell’eredità. Si tratta di un atto revocabile con cui ogni persona capace di intendere e di volere dispone dei propri averi per il momento in cui avrà cessato di vivere. Esiste il testamento olografo, pubblico sottoscritto da un notaio davanti a due testimoni, segreto. L’importante è che il documento non leda i diritti degli eredi legittimari. Cosa succede ai beni se non si redige il testamento?

Ci sono tre tipi di successione ereditaria. Testamentaria se esiste il testamento che specifica gli eredi, legittima o ereditaria se il testamento non c’è ma si rientra tra gli eredi legittimi indicati dalla Legge e necessaria quando si garantisce ai certi familiari una quota di patrimonio definita dalla Legge. Cerchiamo di comprendere meglio il meccanismo della successione senza atto.

Successione senza testamento, chi eredita cosa

Il Codice Civile stabilisce chi eredita cosa in assenza di testamento nell’articolo 457. L’eredità va di diritto al coniuge e ai figli del defunto con ripartizioni differenti in base alla composizione familiare. Se c’è un solo figlio l’eredità sarà divisa a metà tra il genitore superstite e il figlio. Se i figli sono due o più riceveranno due terzi dell’eredità e il coniuge un terzo mentre senza figli il coniuge riceverà due terzi dell’eredità e la parte rimanente spetterà ai genitori e fratelli se in vita. Qualora genitori e fratelli sopravvivano al defunto allora divideranno la quota lasciando un quarto dell’eredità ai genitori.

Nel caso in cui coniuge, figli, fratelli fossero deceduti prima del defunto allora l’eredità passerebbe ai discendenti. L’eredità si dividerebbe, dunque, per stirpi con quote spettanti ai defunti ereditate dai discendenti. Senza discendenti l’eredità passerebbe ai parenti più prossimi entro il sesto grado. L’ultima alternativa è che i beni vadano allo Stato in assenza totale di parenti.

Specifichiamo che tutta l’eredità andrà al coniuge dove manchino figli, ascendenti, fratelli e sorelle del defunto. In caso di separazione, il diritto all’eredità rimane senza testamento e se non è stato riconosciuto l’addebito per la fine del matrimonio. Per evitare questa successione normativa l’unico modo è redigere un testamento e disporre come si desidera dei proprio beni.