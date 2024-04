Dal colore delle pareti alle luci, ecco come arredare e valorizzare il corridoio di casa: sarà una favola

A partire dal colore delle pareti fino ad arrivare alle luci, ecco come arredare e valorizzare il corridoio di casa.

Ogni angolo della casa merita di essere arredato con la massima cura, compreso il corridoio. Ma come fare a rendere tale spazio bello e funzionale? Ecco di seguito alcuni trucchi che, forse, non vi aspettate.

A partire dalla cucina, passando per il soggiorno e il bagno, fino ad arrivare alla camera da letto, ogni stanza racconta un pezzo della storia delle persone che vi abitano. Per questo motivo non stupisce che ognuno di noi ami prendersi cura della propria casa, per cercare di renderla la più bella e accogliente possibile.

Un approccio che è bene estendere ad ogni angolo dell’abitazione, compreso il corridoio. Proprio quest’ultimo, in effetti, si rivela essere spesso oggetto di innumerevoli grattacapi. Questo perché può risultare davvero molto difficile trovare una soluzione grazie alla quale poter rendere tale ambiente bello e funzionale. Tuttavia non bisogna pensare che sia una missione impossibile.

Dal colore delle pareti alle luci, ecco come arredare e valorizzare il corridoio di casa: i trucchi che non ti aspetti

Prestando attenzione ad alcuni accorgimenti e mettendo in atto alcuni piccoli trucchi, infatti, è possibile valorizzare anche il corridoio. Ma come fare? Ebbene, a tal fine vi consigliamo innanzitutto di prestare attenzione alle luci.

Ad esempio potete optare per dei faretti orientabili oppure inseriti in un contro soffitto realizzato in cartongesso. In alternativa potete posizionare delle lampade da terra da design, in grado di dare un tocco in più all’ambiente. Da non sottovalutare, poi, il colore delle pareti. In presenza di spazi ristretti si consiglia di optare per dei colori chiari. Non parliamo solo del bianco, ma anche colori pastello oppure un bel grigio perla. Se preferite i colori più scuri, vi suggeriamo di utilizzarli su tutte le pareti del corridoio solamente se lo spazio è molto ampio. In caso contrario è meglio stendere il colore scuro su una sola parete.

Quest’ultima farà così da contrasto all’altra che, preferibilmente, dovrebbe avere un colore più luminoso. Per quanto riguarda i complementi d’arredo, invece, si consiglia di appendere degli specchi che aiutino a creare luce. Ma non solo, è possibile anche aggiungere delle piante che si rivelano essere da sempre il principale alleato di chi desidera dare un’atmosfera unica all’ambiente. Questi, è importante sottolineare, sono solo alcuni consigli per arredare il corridoio. Ognuno, d’altronde, può decidere di arredare tale spazio come meglio crede, tenendo anche conto delle proprie disponibilità economiche.